Ponte Morandi crolla | le vittime sono già 22

Crollo del Ponte Morandi : Samp e Genoa a lutto rinviano la prima : Genova è ancora sotto shock per l’immane tragedia del Crollo del Ponte Morandi avvenuto alle ore 11:30 del 14 agosto 2018. I calciatori della Samp e del Genoa hanno condotto gli allenamenti nei giorni immediatamente successivi con la morte nel cuore e la tristezza negli occhi. Certamente non erano le condizioni migliori per preparare i match di esordio della nuova serie A che prenderà avvio domani. Per questi motivi, in concomitanza con la ...

MALTEMPO LIGURIA - ALLERTA METEO GIALLA/ Ultime notizie : Genova - rischi e precauzioni per il Ponte Morandi : MALTEMPO LIGURIA, ALLERTA METEO GIALLA: Ultime notizie, il bollettino Arpal per oggi e domani parla di forti precipitazioni e raffiche di vento oltre i 100 km/h. Genova e le zone interessate(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 11:27:00 GMT)

Ponte Morandi - l'esperto "Ecco come sarà abbattuto"/ Ultime notizie - operazione complessa “Tempi molto lunghi” : Genova, Ponte Morandi Ultime notizie: caos in commissione Mit, via Ferrazza e Brencich dopo "scandalo verbale". Il viadotto sarà demolito: Autostrade ha 5 giorni di tempo per decidere come(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 09:18:00 GMT)

Ponte Morandi - braccio di ferro sull'abbattimento : e scatta l'allarme meteo : dal nostro inviato GENOVA Da un lato Regione e Comune che premono per il rapido abbattimento di quel che resta del viadotto sul Polcevera. Dall'altro la procura di Genova che procede a tappe forzate ...

Ponte Morandi - allerta meteo a Genova : sospese tutte le operazioni : Teleborsa, - E' ancora allerta maltempo a Genova, la prima dopo il terribile 14 agosto in cui è collassato il Ponte Morandi che è costato la vita a 42 persone. L'area osservata speciale è, ovviamente, ...

Genova - Brencich : "Non potevamo chiudere il Ponte Morandi" : L'ispettore lascia e si difende: le carte non giustificavano l'urgenza ponte Morandi, l'esperto: "Ecco come sarà abbattuto" ponte Morandi Genova, fuori dalla commissione Brencich e Ferrazza

PROFEZIA CROLLO Ponte MORANDI/ Le parole di Warren Buffett nel 2006 : Quanto accaduto a Genova è il segno di quanto le non regole del libero mercato siano dannose per i popoli: l'obiettivo è solo il profitto, dice GIOVANNI PASSALI(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 06:01:00 GMT)SPILLO/ Euro e Tria, per l'Italia la vera ripresa resta una chimera, di G. PassaliTIRRENIA/ Dopo Autostrade, un'altra concessione in odore di revoca, di Zaccheo

Allerta meteo Genova : sospese tutte le operazioni al cantiere di Ponte Morandi : L'Allerta meteo resterà in vigore a Genova fino alle 24 di sabato. Previsti sulla città pioggia e vento forte fino a 100 chilometri all'ora che preoccupano perché potrebbero minacciare la stabilità dei due tronconi rimasti in piedi del ponte Morandi. Stop alle attività di rimozione delle macerie.Continua a leggere

Ponte Morandi - moncone ovest in gravi condizioni. Preoccupa il meteo | : Sospese tutte le operazioni di rimozione delle macerie a causa dell'allerta meteo sulla Liguria. Ferrazza e Brencich fuori dalla commissione: il primo ha dato le dimissioni, mentre al secondo ha ...

Crollo Ponte Morandi - Toti : "allerta gialla per il maltempo - ci vuole un po' di attenzione" : ...

Genova - l'omaggio dello sport per le vittime del Ponte Morandi : Nel frattempo vanno segnalate diverse iniziative provenienti dal mondo dello sport per mostrare la propria vicinanza ai genovesi colpiti da un evento così drammatico. SILENZIO ROSSOBLU - Il Genoa si ...

Crollo Ponte Morandi - allerta meteo su Genova : “Per ora non si amplia la zona rossa” : “Continuano le operazioni di rimozione dall’alveo fino alle 20 di questa sera quando poi sarà sgombrato per ragioni di sicurezza. Non c’è revisione della zona rossa che è già sufficientemente ampia in assenza di persone per eventuali crolli o cedimenti”. Lo ha spiegato il presidente di Regione Liguria e commissario delegato all’emergenza di Ponte Morandi Giovanni Toti oggi nel punto stampa nel quale sono state ...

Ponte Morandi - stavolta una Commissione parlamentare d’inchiesta può funzionare : Ponte Morandi non è caduto per opera dello Spirito Santo, ci sono responsabilità da accertare. Presto ci saranno – si spera – anche gli imputati, persone fisiche e giuridiche, ma tutto questo attiene ai compiti della magistratura ordinaria che dovrà procedere per le responsabilità penali e civili. A nostro avviso non è sufficiente. Quarantatré persone sono morte. Tante famiglie sono state distrutte e tante altre ne stanno pagando le ...

Genoa-Empoli - 43 minuti di silenzio per le vittime del crollo del Ponte Morandi : L'Associazione Club Genoani ha pubblicato un comunicato per anticipare l'iniziativa "43 minuti di silenzio per la Nostra Città", in programma in occasione di Genoa-Empoli, primo match dei rossoblù ...