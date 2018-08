Piazza Affari positiva con il resto d' Europa

Piazza Affari apre in rialzo - Ftse Mib +0 - 75% : Roma, 14 ago. , askanews, - Piazza Affari apre la seduta in rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,75% mentre l'All Share cresce dello 0,69%. 14 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda ai 21.000 punti (14 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cercherà di raggiungere i 21.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 04:23:00 GMT)

Riparte la corsa dello spread : tocca 280 ma Piazza Affari limita i danni : ...ministro il quale chiede che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte 'prenda in mano immediatamente la situazione e affidi il monopolio delle dichiarazioni economiche al ministro dell'Economia, ...

Il Comparto bancario a Piazza Affari prosegue la serie di quattro ribassi consecutivi - -2 - 02% - : Teleborsa, - Andamento depresso per il Comparto bancario a Piazza Affari. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'EURO STOXX Banks. Il settore bancario italiano ha chiuso la ...

Piazza Affari : ingrana la marcia Aeffe : Ottima performance per la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che scambia in rialzo del 2,02%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base ...

Ratti in caduta libera a Piazza Affari : Pressione sulla big italiana del tessile , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,93%. La tendenza ad una settimana di Ratti è più fiacca rispetto all'andamento del World Luxury Index . Tale ...

Il viaggio si organizza con una app Sos Travel - scommessa a Piazza Affari : ... li rimette a posto , uniformandoli, e somma i dati: alla fine ne esce una sorta di super-azienda italiana, utile per capire che cosa sta accadendo nel mondo delle imprese. Nell'edizione di quest'...

Piazza Affari : sell-off per Technogym : In forte ribasso il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , che mostra un disastroso -2,05%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB ...

Intesa Sanpaolo in caduta libera a Piazza Affari : Aggressivo avvitamento per il colosso creditizio , che tratta in perdita del 2,09% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice ...

Piazza Affari : vendite diffuse su Sostravel.Com : Ribasso scomposto per Sostravel.Com , che esibisce una perdita secca del 2,31% sui valori precedenti. Il movimento di Sostravel.Com , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE ...

Piazza Affari : le vendite travolgono Maire Tecnimont : Retrocede molto il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,05%. L'andamento di Maire Tecnimont nella ...

Piazza Affari : Sias si muove verso il basso : Aggressivo ribasso per la holding , che passa di mano in perdita del 2,51%. L'andamento di Sias nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

Piazza Affari : Banca MPS in forte discesa : Si muove in profondo rosso l' istituto di Rocca Salimbeni , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,24% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB ...

Pesante sul mercato di Piazza Affari Astaldi : Pressione sul general contractor , che perde terreno, mostrando una discesa del 6,33%. Lo scenario su base settimanale di Astaldi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal ...