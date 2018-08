Perché negli Usa c’è la mania del monopattino elettrico

gqitalia

(Di martedì 14 agosto 2018) Gli Stati Uniti hanno scoperto la forza del. Non che siano comparsi all’improvviso – stiamo parlando del paese di origine del Segway – ma nell’ultimo periodo è scoppiata unaverso il piccolo mezzo di trasporto per spostamenti urbani. Zero ingombri, facilità d’uso e di manovra, toccano velocità attorno ai 25 km/h e consentono di viaggiare per circa 30-60 Km con una sola ricarica, sono elementi che ne fanno un’ottima alternativa all’automobile per muoversi in città. E gli americani lo sanno bene,nel corso di diciotto mesi hanno assistito al proliferare dei monopattini, diventati l’oggetto del desiderio di tanti appassionati ma anche di grandi colossi hi-tech. I nomi da tenere sono tre: Bird, Lime e Spin. Si tratta di tre compagnie dedite al noleggio di monopattini elettrici: si scarica l’applicazione del servizio, si attiva un mezzo e ...