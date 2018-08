Pensioni | ora si rischia lo stallo E rispunta l' ipotesi del contributo di solidarietà

Pensioni - più tagli per tutti : ora la scure è per 200mila : 'Potrebbero essere di più di 15 mila, infatti l'Inps stima tra 158mila e 188mila: circa 200mila privilegi eliminati. Sarà un gran risultato per ristabilire l'equità sociale'. Così il ministro del ...

Pensioni - si fa largo Quota 42 - Damiano : 'Governo tradisce promesse elettorali' : Il vertice di Governo sulla [VIDEO] Legge di Bilancio 2019 [VIDEO] ha restituito interessanti novita' anche per quanto riguarda il tema Pensioni e le misure che l'esecutivo Conte intende introdurre per contrastare gli effetti della Legge Fornero. Parlare di 'superamento' della manovra dell'ex ministro Monti, infatti, appare piuttosto audace, visto che non sara' possibile intervenire efficacemente su diverse questioni riguardanti la flessibilita' ...

Riforma Pensioni 2018/ Damiano : con Quota 100 tradite le promesse elettorali (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Damiano: con Quota 100 tradite le promesse elettorali. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 09:21:00 GMT)

Pensioni d’oro - ora il taglio non si basa più sui contributi versati : Nel pieno della calura estiva che rallenta pensieri e riflessi, mentre l’italiano medio pensa più al mare che a ogni altra cosa, è stato depositato il progetto di legge finalizzato a tagliare le Pensioni alte e medie, a detta degli estensori – ma vedremo che non è assolutamente così – in accordo con quanto previsto dal contratto di governo. Il taglio è sempre stato un cavallo di battaglia del M5S con una certa tiepidità da parte ...

Pensioni : quota 100 - si lavora per inserirla nella legge di bilancio : Dopo i ripetuti vertici che si continuano a tenere a Palazzo Chigi, la quota 100 sembra diventare, ogni giorno che passa, molto più di una semplice ipotesi. La legge di bilancio potrebbe davvero contenere all’interno del suo pacchetto previdenziale la misura di flessibilita' tanto attesa. Il Vice Premier Luigi Di Maio continua a rilasciare dichiarazioni rassicuranti. Come riporta il quotidiano torinese “La Stampa”, flat tax, reddito di ...

Riforma Pensioni 2018 e Quota 100/ Nuovo vertice di maggioranza per la Legge di bilancio (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Nuovo vertice di maggioranza per la Legge di bilancio. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 7 agosto(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 14:39:00 GMT)

Pensioni : per la nuova manovra si parte da 22 miliardi - ancora dubbi su Quota 100 : Inizieranno a settembre i lavori per l'approvazione della nuova Legge di Stabilità che, come ormai tanti sanno, entrerà in vigore a partire dal primo gennaio 2019. Secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Sole 24 ore", si partirà da una base di 22 miliardi di euro fra interventi sull'Iva, sulle spese obbligatorie e sulla spesa aggiuntiva per interessi. In autunno si riapre il cantiere per la nuova manovra Nella cifra ingente, però, non ...

Riforma Pensioni 2018/ Lavoratori over 30 sul piede di guerra (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Lavoratori over 30 sul piede di guerra. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 luglio(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 13:42:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Inps - crescono quelle anticipate - specie per i lavoratori precoci (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 27 luglio. I dati dell’Inps relativi ai flussi di pensionamento nel primo semestre. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 06:13:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Cottarelli ancora contro il Governo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Cottarelli ancora contro il Governo Conte. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali di oggi, 26 luglio(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 16:02:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Boccia ancora contro le priorità del Governo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Vincenzo Boccia ancora contro le priorità del Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 16:14:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Stop a una discriminazione per i lavoratori autonomi (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Stop a una discriminazione per i lavoratori autonomi. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 11:41:00 GMT)

Pensioni : ok all’assegno più alto anche per i lavoratori autonomi : Novità dalla Corte costituzionale in tema di Pensioni per i lavoratori autonomi. D’ora in poi anche gli autonomi potranno ambire a un assegno Pensionistico più alto, facendo leva sulla sterilizzazione degli anni contributivi meno favorevoli. Nel momento in cui maturano i requisiti per la pensione, e nel frattempo avessero deciso di continuare la propria attività lavorativa, se il loro assegno Pensionistico risulta più alto rispetto a quello ...

Manovra economica - Salvini : “Sarà coraggiosa. Su tasse e Pensioni siamo pronti a superare i vincoli per il bene degli italiani” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini parla di una Manovra economica che invertirà le tendenze adottate precedentemente e dichiara: “Già da quest’anno ci dovranno essere segnali concreti, a prescindere dalla situazione economica internazionale, sulle pensioni, sulle tasse, sul lavoro e su Equitalia“. Inoltre il ministro, nel pomeriggio del 23 luglio, incontrerà Raffaele Cantone, che presiede l’Autorità Nazionale ...