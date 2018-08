Pedofilia | Australia; arcivescovo condannato | ai domiciliari

Australia : arcivescovo condannato per lo scandalo Pedofilia. Ma 'resta al suo posto' : Philip Wilson, di 67 anni, è diventato il più alto prelato cristiano al mondo a essere condannato per aver coperto un prete pedofilo

Australia - da ottobre i preti devono denunciare i casi di Pedofilia appresi in confessionale. 600 sacerdoti contrari : In Australia 600 preti sono contrari all’ipotesi di legge che chiede ai sacerdoti di denunciare casi di pedofilia appresi in confessione. La norma viene vista come “un’intrusione dello stato nel dominio del sacro”, delle leggi che minano la libertà di religione. “Ogni sacerdote degno del suo nome farebbe tutto il necessario per proteggere i bambini, un simile obbligo non sarebbe comunque di alcun aiuto per ...

Pedofilia - arcivescovo australiano condannato a un anno di carcere : Wilson, dichiarato colpevole già a maggio da un tribunale di Newcastle, è il vicepresidente della Conferenza Episcopale Australiana e rappresenta il più alto prelato cristiano al mondo ad essere ...