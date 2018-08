Palermo - mafia "regista" del mercato ortofrutticolo : sequestri per 150 milioni - : Cosa Nostra, tramite due imprenditori, gestiva il prezzo dei beni in vendita e controllava il trasporto su gomma da e per la Sicilia occidentale

Palermo - le mani della mafia sul mercato ortofrutticolo : Dia confisca beni per 150 milioni : Arriva la confisca per un patrimonio di 150 milioni di euro nei confronti di Angelo e Giuseppe Ingrassia, 61enni ritenuti vicini a Cosa nostra. Il provvedimento scaturisce dalle indagini su infiltrazioni della mafia nel mercato ortofrutticolo di Palermo, sia direttamente, che attraverso prestanome.Continua a leggere

Mafia - maxi confisca della Dia a Palermo : 7.48 La Dia di Palermo ha confiscato un ingente patrimonio sottratto agli imprenditori 61enni Angelo e Giuseppe Ingrassia,ritenuti contigui alla Mafia.Le indagini hanno accertato l'infiltrazione della criminalità organizzata nel mercato ortofrutticolo della città, sia direttamente sia attraverso prestanome, sotto l'influenza della potente cosca dell'Acquasanta capeggiata dai Galatolo confiscati fabbricati,appartamenti,terreni,negozi e ...

Mafia : monopolio sul mercato ortofrutticolo di Palermo - confiscati 150 milioni : Le mani di Cosa nostra sul mercato ortofrutticolo di Palermo, quelle dello Stato su un impero da 150 milioni di euro. La Direzione investigativa antiMafia di Palermo ha eseguito la confisca di un ingente patrimonio sottratto agli imprenditori 61enni Angelo e Giuseppe Ingrassia, ritenuti contigui alla Mafia. Il provvedimento è della sezione Misure di prevenzione del Tribunale palermitano. Le indagini hanno accertato ...

Palermo - MAFIA : CONFISCATI BENI PER 400 MILIONI / Giuseppe Acanto vicino alla famiglia mafiosa Villabate : PALERMO, MAFIA: CONFISCATI BENI per 400 mln ad ex deputato regione Giuseppe Acanto, vicino alla cosca mafiosa dei Villabate. Il ruolo del collaboratore di giustizia Francesco Campanella.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 10:20:00 GMT)

Palermo - mafia : confiscati beni per 400 mln ad ex deputato regione/ Ultime notizie : Giuseppe Acanto nei guai : Palermo, mafia: confiscati beni per 400 mln ad ex deputato regione. Ultime notizie: Giuseppe Acanto nei guai per aver appoggiato alcuni esponenti di Cosa nostra(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 09:08:00 GMT)

Mafia : Dia Palermo confisca beni per 400 milioni a ex deputato Acanto : Palermo, 10 ago. (AdnKronos) – beni per un valore che supera i 400 milioni di euro sono stati confiscati dalla Dia di Palermo all’ex deputato regionale Giuseppe Acanto, 58 anni, ritenuto vicino a Cosa nostra. La Direzione Investigativa AntiMafia di Palermo ha dato esecuzione ad un decreto di confisca di beni, emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del locale Tribunale di Palermo. Il provvedimento, emanato a seguito di ...

Mafia : Dia Palermo confisca beni per 400 milioni a ex deputato Acanto (2) : (AdnKronos) – La confisca ha interessato beni mobili ed immobili, rapporti bancari, intero capitale sociale e relativi compendi aziendali, nonché quote societarie per un valore stimato di oltre 400 milioni di euro. Acanto inoltre, è stato ritenuto dal Tribunale di Palermo ‘socialmente pericoloso” e per questo sottoposto a sorveglianza speciale di P.S. per anni quattro a partire dal 2018. L'articolo Mafia: Dia Palermo ...

Mafia - bambino sciolto nell’acido/ Ultime notizie Palermo : 2 - 2 milioni di risarcimento a famiglia Di Matteo : Mafia, Giuseppe Di Matteo bambino sciolto nell’acido: Tribunale di Palermo ha stabilito un risarcimento di 2,2 milioni di euro alla famiglia della vittima.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 18:41:00 GMT)

Paolo Borsellino - "trattativa Stato-Mafia accelerò sua morte"/ Palermo - fiaccolata per ricordare il magistrato : Paolo Borsellino, "trattativa Stato-Mafia accelerò sua morte": le motivazioni della sentenza arrivano nel giorno del 26esimo anniversario della strage di Via D'Amelio(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 21:54:00 GMT)

Stato-Mafia - giudici di Palermo : trattativa accelerò morte Borsellino - : Secondo la Corte d'Assise del capoluogo siculo, che hanno depositato le motivazioni della sentenza emessa lo scorso 20 aprile, l'invito al dialogo rivolto dai carabinieri a Cosa Nostra avrebbe portato ...

Stato-Mafia - giudici di Palermo : trattativa accelerò morte Borsellino : Stato-Mafia, giudici di Palermo: trattativa accelerò morte Borsellino Secondo la Corte d'Assise del capoluogo siculo, che hanno depositato le motivazioni della sentenza emessa lo scorso 20 aprile, l’invito al dialogo rivolto dai carabinieri a Cosa Nostra avrebbe portato alla più rapida esecuzione della strage di via ...

Palermo : arrestato Corona - tesoriere della Mafia : Questa mattina la Guardia di Finanza, in collaborazione con la Procura di Palermo, ha eseguito un blitz con il quale sono state messe le manette ai polsi a 28 persone, tutte coinvolte nel riciclaggio di denaro sporco di provenienza mafiosa. L'elemento di spicco di questa organizzazione era Giuseppe Corona - con un passato da carcerato (16 anni) dopo una condanna per omicidio - accusato di essere l'organizzatore del riciclaggio dei clan ...

Mafia : sequestrati noti bar a Palermo - la società 'Mai avuto rapporti con Corona' : Paloermo, 16 lug. (AdnKronos) - Ci sono anche due noti bar di Palermo, Bar Alba di Piazza Don Bosco e il Bar Alba di Mondello, tra i beni sequestrati all'alba di oggi nell'ambito dell'operazione della Guardia di Finanza che ha portato a 28 arresti. In carcere anche Giuseppe Corona, ritenuto vicino a