Palermo | le mani della mafia sul mercato ortofrutticolo | Dia confisca beni per 150 milioni

Serie B - Frosinone-Palermo : tutto nelle mani della Corte sportiva d’appello della Figc : Il collegio Garanzia rinvia a CSA la decisione su Frosinone-Palermo Il Collegio di Garanzia dello Sport ha chiesto di riformulare le sanzioni a carico del Frosinone, per quanto riguarda il match di ritorno dei play off di Serie B contro il Palermo. Il collegio ha rigettato l’istanza della società siciliana per lo 0-3 a tavolino, ha riunito i ricorsi presentati dai due club e ha rinviato la questione alla Corte sportiva ...

Eclissi di Luna : ecco dove osservarla domani 27 luglio da Palermo e provincia : domani si potrà assistere, meteo permettendo, anche dall’Italia, all’Eclissi di Luna più lunga del secolo: per 103 minuti il satellite della Terra si tingerà di rosso. A Palermo sono stati organizzati numerosi eventi che consentiranno di ammirare il fenomeno astronomico, tra questi: dalle 20:30 è in programma ai Giardini del Palazzo Reale (ingresso da Piazza Indipendenza) l’evento organizzato in collaborazione con ...

Manifesta12 - se l’arte contemporanea sceglie Palermo per parlare di Europa unita e solidale. Tema : “Coltivare la coesistenza” : Manifesta è la biennale europea d’arte contemporanea alla sua dodicesima edizione, che quest’anno ha luogo nella città di Palermo con titolo Il Giardino Planetario. Coltivare la Coesistenza, progetto curato da Brejtje van der Haak, Andrés, Jaque, Ippolito Pastellini Liparelli e Mirjam Varadinis. Manifesta è stata fondata nel 1996, a pochi anni dal termine della guerra fredda, quando sembrava che dopo secoli ogni ostacolo al processo di ...

Pd : domani Martina a Palermo : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “domani, giovedì 19 luglio, alle 11.30, il segretario nazionale del Pd Maurizio Martina sarà a Palermo. Alle 11.30 visiterà il quartiere Zen e il ‘Punto Luce’ di Save the Children, che si occupa del contrasto alla povertà educativa dei ragazzi. A Seguire Martina sarà nel quartiere Ballaró in visita allo spazio di coworking ‘Mille volti’, punto di incontro per le realtà del No ...

Palermo - artista in città per Manifesta trovato in una pozza di sangue : Orlando Campbell, che espone alla biennale in corso a Palermo, è stato trovato intorno alle 5 all'interno della sua abitazione. A dare l'allarme due ragazze che dividono l'appartamento con l'artista adesso ricoverato in gravi condizioni al Policlinico

Palermo : tratta di esseri umani - oltre un secolo di carcere per sedici imputati : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - oltre un secolo di carcere per sedici imputati accusati di avere organizzati la tratta di esseri umani tra l'Italia e i paesi africani. La sentenza è stata emessa dal gup di Palermo Annalisa Tesoriere che ha condannato a 124 anni di carcere i 16 componenti di una banda

Una #magliettarossa per #fermarelemorragia di umanità. Anche la Sicilia si mobilita per dire no all'indifferenza. Si parte da Palermo ... : Perché mettersi nei panni degli altri " cominciando da quelli dei bambini, che sono patrimonio dell'umanità " è il primo passo per costruire un mondo più giusto, dove riconoscersi diversi come ...

Palermo : la lirica dal Massimo alla Gam - domani debutto con Don Pasquale : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - L'ambientazione suggestiva del Chiostro della Gam di Palermo e la grande opera lirica che, grazie al Teatro Massimo, torna anche d'estate con uno dei titoli più amati del repertorio buffo: Don Pasquale di Gaetano Donizetti. L'appuntamento è per venerdì 6, martedì 10 e v

Calciomercato Cittadella - preso il portiere Maniero dal Palermo : Cittadella - Il Cittadella ha annunciato "di aver raggiunto l'accordo per l'arrivo in maglia granata del portiere Luca Maniero " . Classe 1995, nato a Padova, l'estremo difensore "farà parte fin da ...

Migranti : sindaco Palermo - corridoi umanitari per evitare traffico di esseri umani : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – “Qualora ve ne fosse stato bisogno, l’indagine che oggi che ha portato a numerosi arresti legati al traffico di esseri umani da parte delle organizzazioni criminali balcaniche in contatto con Cosa Nostra dimostra che le attuali politiche di gestione dei Migranti e delle migrazioni non sono altro che un sistema criminogeno che favorisce le mafie internazionali, gli sfruttatori della ...

Migranti : fermi Palermo - traffico esseri umani tra Sicilia e Germania e Kosovo : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – Avveniva tra la Sicilia e la Germania, il Kosovo e la Macedonia, il traffico di esseri umani scoperto dai Carabinieri del Comando provinciale di Palermo, che all’alba di oggi hanno fermato diciassette persone arrestate, a vario titolo, per associazione per delinquere transnazionale, finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, al traffico di armi da guerra e al riciclaggio di ...

Migranti : fermi Palermo - contatti tra trafficanti di esseri umani e Cosa nostra : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – contatti tra esponenti di Cosa nostra e i trafficanti di esseri umani fermati all’alba di oggi sono stati documentati dai Carabinieri del Comando provinciale di Palermo, guidati dal colonnello Antonio Di Stasio, che all’alba di oggi ha portati 17 persone un carcere. Sono emersi contatti non solo con Cosa nostra ma anche con il gruppo paramilitare albanese ‘Nuovo Uck’. Sono in ...

Palermo - tratta di esseri umani e traffico di armi e diamanti : 17 arresti : I carabinieri del Nucleo Informativo di Palermo hanno fermato, su disposizione della Dda, 17 persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere transnazionale finalizzata al ...