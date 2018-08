Palazzo Chigi | ' Avanti su stabilità dei conti e riduzione del debito'

Da Dettori ad Adamo - si riaccendono i fari sugli uomini di Casaleggio a Palazzo Chigi : I fedelissimi dell’erede del cofondatore lavorano tra gli staff del premier Conte e del vicepremier Luigi Di Maio...

Dopo Giorgetti l'allarme golpe da Palazzo Chigi : 'Rischiamo il disastro' : Le antenne sono tutte puntate. In attesa dell' imponderabile . Della 'tempesta perfetta' . Che potrebbe abbattersi sull'Italia e sul suo governo giallo-verde tra fine agosto e inizio settembre. Perchè ...

Governo teme attacco finanziario - Di Maio : 'A Palazzo Chigi non c'è Berlusconi' : Nell'ambito dell'esecutivo si torna a parlare di tempesta finanziaria, in particolare il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, aveva espresso la propria preoccupazione in merito ad un attacco speculativo dei mercati all'Italia entro fine agosto. Luigi Di Maio tenta però di rassicurare gli animi: Personalmente non vedo un rischio concreto di attacco, è più una speranza dell'opposizione. Il vicepremier sottolinea ...

Governo teme attacco finanziario - Di Maio : 'A Palazzo Chigi non c'è Berlusconi' : Nell'ambito dell'esecutivo si torna a parlare di tempesta finanziaria, in particolare il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, aveva espresso la propria preoccupazione in merito ad un attacco speculativo dei mercati all'Italia entro fine agosto. Luigi Di Maio tenta però di rassicurare gli animi: "Personalmente non vedo un rischio concreto di attacco, è più una speranza dell'opposizione". Il vicepremier sottolinea ...

Palazzo Chigi teme l'attacco dei mercati. Filo diretto con Bce per evitare l'assalto : ... l'economista più solido della squadra di governo e con Giancarlo Giorgetti, il leghista 'bocconiano' che si cimenta con il governo 'reale' dell'economia domestica. Il senatore della Lega Armando ...

Palazzo Chigi teme l’attacco dei mercati. Filo diretto con Bce per evitare l’assalto : Nei riservatissimi vertici di governo lo chiamano «l’imponderabile». Ragionano, con una certa preoccupazione, all’irrompere di una “tempesta perfetta” mossa dalla speculazione finanziaria, che rischierebbe di mettere in grave difficoltà l’Italia. Nulla di ineluttabile naturalmente, soltanto una remota possibilità, ma questo scenario di crisi è stat...

Palazzo Chigi teme l'attacco dei mercati. Filo diretto con Bce per evitare l'assalto : ... l'economista più solido della squadra di governo e con Giancarlo Giorgetti, il leghista 'bocconiano' che si cimenta con il governo 'reale' dell'economia domestica. Il senatore della Lega Armando ...

Legge di Bilancio - Salvini e Palazzo Chigi smentiscono il Tesoro : “Abolizione degli 80 euro di Renzi? Falso” : “Il governo non pensa di togliere gli 80 euro e non vuole aumentare l’Iva”. Il giorno dopo il vertice di maggioranza in vista della Legge di Bilancio, il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini smentisce le indiscrezioni di stampa ma anche, per quanto riguarda il “bonus Renzi“, le affermazioni del ministro dell’Economia Giovanni Tria. Che, intervistato dal Sole 24 Ore, aveva parlato di una revisione ...

Palazzo Chigi smentisce l'abolizione degli 80 euro per la Flat tax : Roma, 9 ago., askanews, - 'Via gli 80 euro per la Flat tax', titola in prima pagina il Corriere della Sera; 'Balzo dell'Iva, governo diviso. Via gli 80 euro per gli sgravi fiscali', è l'apertura di ...

Manovra - vertice a Palazzo Chigi : Alla riunione, alla quale seguirà il CdM, partecipano oltre al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il ...

Manovra - vertice a Palazzo Chigi : Alla riunione, alla quale seguirà il CdM, partecipano oltre al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il ...

Manovra - vertice a Palazzo Chigi : 19.38 E' in corso a Palazzo Chigi il vertice governativo in preparazione della legge di Bilancio. Alla riunione, alla quale seguirà il CdM, partecipano oltre al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. Presenti anche il ministro per ...

Il premier Conte compie 54 anni : festa a sorpresa a Palazzo Chigi : Il premier Giuseppe Conte compie 54 anni e il suo staff lo festeggia a Palazzo Chigi. Una torta ricoperta di fragole e frutti di bosco, palloncini rossi, blu, gialli e arancioni, e l'intero gruppo di ...

Conte a Palazzo Chigi : «Manovra rigorosa e con riforme» : «La ragione dell'incontro di oggi è oggettiva: mettere a punto una manovra che sia seria, rigorosa, coraggiosa. Sarà accompagnata da riforme strutturali, in cui noi riponiamo...