P Chigi | avanti su conti e calo debito

Vertice notturno a Palazzo Chigi : "Avanti su stabilità dei conti e riduzione del debito" : Il premier Conte, i vicepremier Di Maio e Salvini e il ministro Tria hanno esaminato la situazione macroeconomica definendo i dettagli del quadro programmatico da presentare a settembre

Rubavano i pin dei bancomat davanti a Palazzo Chigi : Due persone sono state arrestate dai carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina perché sorprese mentre smontavano apparecchiature per la clonazione da uno sportello Atm, nel centro di Roma. ...

Salvini : "Sulla Tav meglio andare avanti"Palazzo Chigi : dossier non sul tavolo : Il premier Conte stoppa i cantieri della Tav Torino-Lione. Accontentato il M5s, che in autunno vuole far votare gli utenti sul web. Ma la Lega non ci sta. Berlusconi e Meloni alimentano lo scontro Segui su affaritaliani.it

Salvini : avanti con la Tav. Palazzo Chigi : soluzione in linea col contratto governo Ecco perché i 5 Stelle non possono dire sì : Il ministro dell’Interno frena sul blocco dell’Alta Velocità chiesto dal M5S: «Si deve fare un’analisi costi-benefici». E sulla legittima difesa: «Mattarella non si riferisce a me»

Crepe nel governo sulla Tav - Salvini : "andare avanti". Palazzo Chigi : "istruttoria in corso" : Crepe nella maggioranza di governo sulla Tav. Il Movimento 5 Stelle vuole bloccare i lavori - il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha parlato di ridiscussione generale del progetto ("nessuno deve azzardarsi a firmare nulla per l’avanzamento dell’opera") - ma la Lega è di parere contrario."Dal mio punto di vista sulla Tav occorre andare avanti, non tornare indietro" dice stamattina il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Radio 24. "C'è ...

Tav - Salvini avverte Conte : bisogna andare avanti | Palazzo Chigi : nessuna decisione : "Dal mio punto di vista sulla Tav occorre andare avanti, non tornare indietro". Così Matteo Salvini si oppone a Conte (e a M5s) sull'ipotesi di blocco dell'opera pubblica. Palazzo Chigi costretto a precisare: nessuna decisione ancora presa.