Oro | sale a 1 195 | 10 dollari

Il tesOro spunta dal mare del Salento : l’incredibile scoperta di un sub. Ecco il molo antico al largo di San Pietro in Bevagna : Al largo di San Pietro in Bevagna, in una delle aree più visitate della Puglia, è stato scoperto un antico tesoro. Il sub Fabio Matacchiera, insegnante e fondatore del Fondo antidiossina, ha trovato a centinaia di metri dalla costa i resti di un antico molo. Secondo gli esperti, si tratterebbe di un molo risalente all‘età romana o ellenistica (dunque IV o V secolo a.C.). “Ha una lunghezza di circa 240 metri – ha scritto ...

Alessandra AmOroso - la posa sexy da salentina verace | FOTO : La cantante ha postato uno scatto molto sensuale corredato da una didascalia che esalta le sue origini nella terra de "lu...

Il COrona Sunset Festival a Gallipoli inaugura l'agosto salentino : Tra gli spettacoli teatrali segnaliamo 'Il Piccolo Principe ', la commedia Arturino a Scorrano e lo spettacolo ' Invisibilmente ' ad Ortelle. Diamo infine uno sguardo alle mostre in programma: Malika ...

LavOro - a giugno calano gli occupati. Record di contratti a termine. Risale la disoccupazione - anche quella giovanile : A giugno, dopo tre mesi di crescita, la stima degli occupati registra un calo di 49mila unità (meno 0,2 per cento). A dirlo è l’Istat. La diminuzione congiunturale dell’occupazione coinvolge soprattutto gli uomini (meno 42 mila) e le persone di 35 anni o più (meno 56mila). Il calo, spiega l’Istat, si concentra tra i dipendenti permanenti (meno 56 mila) e in misura più contenuta tra gli indipendenti (meno 9mila). Continuano invece a ...

TOroNTO - SALE BILANCIO SPARATORIA : 2 MORTI PIÙ IL KILLER/ Video ultime notizie : polizia “evitare speculazioni” : TORONTO, tre MORTI e 14 feriti dopo SPARATORIA. Video ultime notizie: attentato di matrice Isis? Fra i feriti vi sarebbe anche una bambina di 9 anni che versa in gravi condizioni(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 14:40:00 GMT)

Giovane di Vittoria muore per un infortunio sul lavOro nel Salernitano : Un Giovane vittoriese è rimasto vittima di un incidente sul lavoro avvenuto a Eboli, nel Salernitano, nella mattinata di ieri. A perdere la vita Michael Guttà, 23 anni. Stava lavorando alla ...

Di Maio : 'Più lavOro stabile'. Boccia : 'Via la causale' : Ma quel che serve è 'togliere la causale fino ai 24 mesi' a giudizio di Boccia per il quale il punto 'non è diritti sì o diritti no' ma il fatto 'che l'incertezza riguarda tutta l'economia. E l'...

LavOro : Boeri - sciocchezza colossale accusarmi di fare politica : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “Dimissioni? E perché mai? Il mio incarico scade nel febbraio 2019. Fino ad allora io non mi muovo di qui. Ho un mandato e lo porto a termine…”. Ad affermarlo il presidente dell’Inps, Tito Boeri, in un colloquio pubblicato oggi su ‘La Repubblica’. “Io non devo decidere niente. Se mi vogliono cacciare prima, lo facciano. Se no, se ne riparla con l’ano nuovo. Certo, ...

Di Maio : incentivi al lavOro stabile. Boccia : via la causale fino a 24 mesi : «Non penso di creare occupazione con un decreto, il decreto punta a ripristinare diritti» dice Luigi Di?Maio. Confronto in tivvù a La7, da una parte il ministro del lavoro e dello Sviluppo economico, dall’altro il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Al centro l’insieme delle controverse norme inserite nel decreto sul lavoro che è ai blocchi di partenza per la sua conversione in legge....

Pensioni e lavOro - sale la tensione : è scontro tra Governo e Inps : Le ultime novita' sulle Pensioni ed il welfare ad oggi 16 luglio 2018 vedono accendersi lo scontro tra Governo e Inps in merito alle stime relative al decreto dignita'. Le dichiarazioni che si sono suste nelle scorse ore paventano infatti un vero e proprio scontro istituzionale, che non sembra potersi risolvere nel breve periodo e che desta non poche preoccupazione visti gli obiettivi ambiziosi proposti in campagna elettorale. Dal reddito di ...

Oro bene rifugio ma non troppo : ecco perché non sale nonostante i dazi USA : Il lingotto non sta insomma affatto agendo come bene riugio come invece dovrebbe fare in tempi di incertezza politica ed economica. "Il motivo alla base di questo trend è il fatto che le attuali ...

Tre gruppi di lavOro e 12 professionisti per completare il Polo Pediatrico del Salento : Michele De Benedetto, responsabile ASL LE gruppo DREAM e Teresa Fiorito, Dottore di Ricerca in Economia Aziendale , nomina Tria Corda, .

Oro : risale a 1.243 dollari l'oncia : ANSA, - ROMA, 12 LUG - Il prezzo dell'oro è in lieve recupero sui mercati asiatici dopo i netti cali a fronte di un dollaro forte: il lingotto con consegna immediata sale dello 0,1% a 1.243 dollari l'...