Non sanno nuotare | 200 bengalesi fanno il bagno | salvati da catena umana

Il caso dei millennial che Non sanno usare una tastiera : “I giovani non sanno usare una tastiera perché non scrivono più sul computer”, scrive Toshihiko Katsuda sul quotidiano giapponese The Asahi Shinbun. Secondo Katsuda, la spiegazione è chiara: gli smartphone sono diventati più diffusi, e un numero crescente di giovani non ha mai messo le mani su un co

Diabete - colazione e glicemia : “Molte persone hanno picchi di livelli di glucosio e Non lo sanno” : Una ricerca condotta dalla Stanford University School of Medicine, i cui risultati sono stati pubblicati su “PLOS Biology“, rivela che anche una colazione ritenuta “sana e leggera” in alcuni individui che non hanno il Diabete, può determinare elevati picchi di zuccheri nel sangue. I picchi glicemici, ovvero alti livelli di zucchero nel sangue, possono contribuire al rischio di malattie cardiovascolari e alle tendenze di ...

Due ragazzi su tre Non sanno cosa sia un contratto : I risultati dell'indagine sui giovani della gig economy La piaga del lavoro precario non guarirà col decreto Dignità di Luigi Di Maio. Ecco perché "

Luce e gas - le bollette salgono e molte famiglie Non sanno che esite il bonus energetico : A fine giugno è stato reso pubblico il consueto rapporto annuale dell’Autorita' per l’Energia Elettrica che reca i numeri relativi alla misura del bonus energetico. I numeri non mentono mai, questo un modo di dire che può essere applicato anche al rapporto dell’Autorita', perché sembra che una persona su 3, pur avendo diritto al bonus energetico, non ne faccia richiesta. Si tratta di uno sconto sulle bollette di energia elettrica e gas metano ...

Vita da pensionati : gli italiani Non sanno cosa li aspetta : Il risparmio delle famiglie italiane è uno dei più elevati al mondo e supera i 4.000 miliardi di euro. Tuttavia, quando si tratta di mettere via i soldi, e investirli, per garantirsi una pensione ...

C'è un problema - in Francia Non sanno più dove mettere i rifiuti radioattivi : E' di poche settimane fa la firma dell'accordo di cooperazione tra EDF, General Electric e New Delhi per sviluppare in India il più grande progetto nucleare al mondo, che prevede la costruzione di ...

Piano industria 4.0 : le piccole aziende Non sanno cosa sia : Eppure sono proprio loro, che come le radici di una foresta, danno vero corpo all'economia italiana, che tengono il terreno, che hanno resistito incredibilmente allo smottamento degli anni peggiori ...

L’imprenditore ai presidi delle scuole : “Non mandate più stagisti - Non sanno fare nulla” : Il titolare della aziende trevigiana Lenzini Srl, manda una lettera ai presidi della provincia nella quale esprime un giudizio fortemente negativo sull'alternanza-scuola lavoro degli studenti: "I giovani arrivano impreparati, così i tirocini diventano una perdita di tempo".Continua a leggere

Lo strazio dei genitori che Non sanno ancora chi è in salvo e chi è ancora nella grotta di Tham Luang : I loro figli, forse, sono stati estratti, quasi per miracolo, dalla grotta in cui erano intrappolati dal 23 giugno. O forse quei ragazzini, attesi da tanto tempo dalle loro mamme e dai loro papà sono ancora dentro alla cavità di Tham Luang, in Thailandia, e domani dovranno percorrere una strada lunga quasi quattro chilometri prima di rivedere la luce. I genitori dei ragazzi intrappolati dal 23 giugno nella grotta non lo sanno, ...

L imprenditore di Treviso ai presidi delle scuole 'Basta stagisti - Non sanno fare nulla' : Una lettera inviata ai presidi delle scuole di Treviso, per invitarli a non inserire la sua azienda nei progetti di alternanza scuola-lavoro. Nisio Lenzini, titolare di un'azienda di revisione e ...

Thailandia - i ragazzi nella grotta Non sanno nuotare : potrebbero portarli fuori come “pacchi” : I ragazzi intrappolati in una grotta in Thailandia dal 23 giugno sono deboli ma sani. Ora però è necessario capire come riportarli all'esterno della grotta Tham Luang. Al momento stanno facendo pratica sott'acqua con le maschere, in vista di un ritorno in superficie che richiederà estesi periodi di immersione, e per il quale non c'è ancora una tempistica stimata.Continua a leggere

Thailandia - i ragazzi nella grotta Non sanno nuotare : potrebbero portarli fuori come “pacchi” : Thailandia, i ragazzi nella grotta non sanno nuotare: potrebbero portarli fuori come “pacchi” I ragazzi intrappolati in una grotta in Thailandia dal 23 giugno sono deboli ma sani. Ora però è necessario capire come riportarli all’esterno della grotta Tham Luang. Al momento stanno facendo pratica sott’acqua con le maschere, in vista di un ritorno in […] L'articolo Thailandia, i ragazzi nella grotta non sanno nuotare: potrebbero ...

Thailandia - i ragazzi nella grotta Non sanno nuotare : l'ipotesi di trasportarli su una barella : ... il pompiere di Coventry e l'ingegnere informatico di Bristol, i due cinquantenni britannici che «per hobby» s'immergono nelle grotte più buie e profonde al mondo: in Francia, Spagna, Messico, vanno ...

Alayna diventa blu all’improvviso : ha una malattia cerebrale - ma i medici Non sanno cosa sia : La bimba era stata sempre in ottima salute fino al giorno prima di quello strano disturbo. Gli specialisti hanno intuito che si tratta di un disordine cerebrale ma non sono riusciti a dargli un nome. Un vero trauma per mamma e papà: "È stato orrendo per noi. Non esiste una cura".Continua a leggere