Nessun porto per la Aquarius con i 141 migranti a bordo

Nessuna “quarta via” in Portogallo : Roma. La leggenda del Portogallo funziona più o meno così: un paese del Mediterraneo, prostrato dalla crisi finanziaria e umiliato dalle misure di austerity imposte dall’Europa e dal Fondo monetario internazionale, elegge alla fine del 2015 un governo socialista alleato con l’estrema sinistra comuni

Nessuna 'quarta via' in Portogallo : Il nuovo governo mette alla porta i becchini della Troika e comincia una politica di ribaltamento dell'austerity e del rigore fiscale che porta crescita, benessere e ottimismo. Il premier, António ...

Nessun porto per gli 87 a bordo della Open Arms : 'Terzo giorno a bordo di Open Arms, la temperatura è rovente sul ponte. La paura di essere riportati in Libia si placa. Ci affidano le loro storie terribili, molte provenienti dall'inferno del Darfur ...

Bonino : “Pd? Nessun rapporto. Solo un sms da Martina e una telefonata di Gentiloni. Renzi? Mi prese in giro su firme” : “Che rapporti ci sono tra +Europa e Pd? Nessuno“. È la lapidaria risposta della senatrice di +Europa, Emma Bonino, a una domanda di David Parenzo, nel corso di In Onda, su La7. E a Luca Telese che le chiede quante volte ha sentito al telefono il segretario Pd, Maurizio Martina, la parlamentare spiega: “Non ci siamo mai sentiti per telefono. Martina mi ha mandato un sms due settimane fa per invitarmi alla loro festa ...

Bonino : 'Non sono di sinistra - col PD Nessun rapporto : Renzi visto due volte in vita mia' : Nella puntata di questo giovedì 2 agosto della trasmissione In onda su La7, condotta da Luca Telese e David Parenzo, è intervenuta la senatrice Emma Bonino, leader di +Europa, la quale si è soffermata su vari temi riguardanti l'immigrazione e l'integrazione europea, ma ha anche parlato esplicitamente dei rapporti politici che intercorrono fra la sua formazione e il Partito Democratico [VIDEO], con il quale è stata alleata alle elezioni politiche ...

Messico - aereo si schianta poco dopo il decollo dall’aeroporto di Durango : 85 feriti - Nessuna vittima : Un aereo Embraer-190 della compagnia Aeroméxico, con a bordo 97 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio, ha toccato violentemente terra ieri pomeriggio dopo un tentativo di decollo dall’aeroporto della città di Victoria de Durango, nel Messico centrosettentrionale. Per il momento ci sono 85 feriti ma nessuna vittima. “Confermiamo che non si sono avuti morti in questo triste incidente”, ha comunicato via Twitter il ...

Mercato NBA – DeRozan giura amore ai tifosi dei Raptors ma punzecchia Ujiri : “Nessun rapporto con il gm. Ai fan dico…” : DeMar DeRozan è tornato a parlare della trade che lo ha costretto ad abbandonare Toronto: l’ex stella dei canadesi giura amore ai fan ma non cambia idea sul gm Masai Ujiri La trade che ha portato all’addio di Kawhi Leonard dagli Spurs ha avuto un finale clamoroso. Lo scontento di lusso dell’NBA si è trasferito a Toronto, in uno scambio che ha portato DeMar DeRozan in Texas. Proprio la stella ormai ex Raptors, è rimasto fortemente ...

Barcone di migranti in acque italiane. Salvini : «Qui Nessun porto disponibile» : Nell’imbarcazione, un vecchio peschereccio a due piani, 450 migranti. Su Facebook la reazione del ministro dell’Interno: «Io non mollo»

Tribunale Bari - parla l’imprenditore contestato : “Nessun rapporto con i clan. Vicenda già nota - ora strumentalizzata” : Il nome dell’imprenditore Giuseppe ‘Pino’ Settanni sarà ricordato nella storia della 18° legislatura come quello da cui è scaturita una rissa in parlamento in occasione del primo provvedimento del nuovo governo arrivato in aula. Nella fattispecie, si trattava della seduta sulla scelta dell’immobile che deve ospitare il Tribunale di Bari, in cerca di nuova sede dopo lo sgombero dovuto al rischio crollo della vecchia ...

Barcone di migranti in acque italiane Salvini : «Qui Nessun porto disponibile» : Nell’imbarcazione, un vecchio peschereccio a due piani, 450 migranti. Su Facebook la reazione del ministro dell’Interno: «Io non mollo»

Migranti - nave con 450 persone verso Italia. Salvini : "Nessun porto" | : Il ministro, sui social, parla di un "barcone con clandestini" che era "in acque di competenza di Malta, che si è fatta carico di intervenire". "A distanza di ore nessuno si è mosso", scrive. Ora la ...

Barcone in navigazione verso l’Italia. Salvini : «Qui Nessun porto disponibile» : Nell’imbarcazione, un vecchio peschereccio a due piani, 450 migranti. Su Facebook la reazione del ministro dell’Interno: «Io non mollo»

Migranti - barcone con 450 a bordo in navigazione verso Lampedusa. Salvini 'Nessun porto disponibile' : E Matteo Salvini avverte preventivamente 'Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano non può e non deve arrivare. Abbiamo ...

Barcone in navigazione verso l’Italia Salvini : «Qui Nessun porto disponibile» : Nell’imbarcazione, un vecchio peschereccio a due piani, 450 migranti. Su Facebook la reazione del ministro dell’Interno: «Io non mollo»