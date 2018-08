Nelle piazze italiane la gioventù è eterna

ilgiornale

: @dino_folla Renzi da solo falli non se mai visto nelle piazze nei mercati davanti alle fabbriche parlare con la gen… - dogotea : @dino_folla Renzi da solo falli non se mai visto nelle piazze nei mercati davanti alle fabbriche parlare con la gen… - MoriniSimone : Secondo la mia personale opinione, di luddista pentito e convertito, la politica si farà sempre più sui social. La… - PieroIenaroC : @matteosalvinimi Sei un pagliaccio. Non hsi fatto un cazzo se non farti vedere nelle piazze e farti mandare s fanculo dalla folla -

(Di martedì 14 agosto 2018) Latta centrale di Zoagli fa venire in mente i racconti illustrati di Richard Scarry, quelli con Sandrino e Zigo Zago, che tutti i bambini del mondo conoscono bene. Quello di Scarry è un mondo fatto tutto di cose familiari, dove tutti si conoscono o sembrano conoscersi da sempre, e così è per questa e altreben riuscite, che riescono a includere nell'estetica generale anche gli aspetti meno belli, come il palazzo delle poste o l'incombente ponte della ferrovia.Di forma rotonda, circondata quasi tutta di vecchie case liguri gialle, rosse, bianche che si arrampicano una dietro l'altra come spettatori di una partita di calcio, piena di panchine di pietra e di ferro battuto, questa piazza mi invita a sostare qualche minuto per ascoltare il suo racconto, che è il racconto di tutte le.Alle sette di sera, ecco le mamme, in costume e pareo, rientrare con i piccoli nel ...