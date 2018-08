Milano Tari | incassi in crescita alla scadenza della prima rata

Milano - c'è un boa sul davanzale della finestra : caccia al proprietario : Avvistato dai passanti: viste le dimensioni ridotte, il rettile è riuscito a fuggire dalla teca dove era tenuto

Cittadini coinvolti nel progetto Volontari energia per Milano : Sono circa cinquecento i Volontari che hanno scelto di mettersi a disposizione della città per dare il loro contributo alla

Milano. Volontariato : al via il reclutamento di 300 lettori : Leggere un buon libro è un piacere, condividerne le pagine più belle può trasformarsi in passione collettiva. Il Comune di

Volontariato : "LeggiAmo insieme" - il Comune di Milano cerca 300 lettori ad alta voce : Un corso di formazione specifica e da gennaio 2019 la partecipazione a eventi in università, biblioteche e centri di aggregazione

Olimpiadi invernali 2026 - ok unanime CONI a candidatura unitaria : Torino-Milano-Cortina : Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, aveva proposto una candidatura unitaria di Milano, Torino e Cortina D'Ampezzo, ma il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e responsabile Sport, ...

Olimpiadi invernali 2026 - ok unanime CONI a candidatura unitaria : Torino-Milano-Cortina : Via libera da parte del Consiglio nazionale del CONI alla candidatura di Cortina, Milano e Torino per le Olimpiadi invernali del 2026. Una decisione che arriva a stretto giro dopo l'annuncio del ...

Milano : De Corato - no a extracomunitari in guardie ecologiche : Milano, 1 ago. (AdnKronos) - "No" a extracomunitari impiegati come guardie econolgiche, Lo afferma l'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, commentando una proposta del centrosinistra e bollandola come "provocazione". "Le guardie ecologiche

Olimpiadi d'Italia - perché la candidatura unitaria Milano-Torino-Cortina nasce già zoppa : Il presidente del Coni aveva prospettato una candidatura unitaria delle tre città, ma il sindaco di Milano molla Malagò: "Le...

Il documentario su Basquiat a trent'anni dalla scomparsa - Milano Post : Tutto il fermento che animava la città passava attraverso di lui: politica, hip-hop, punk, così come i movimenti per i diritti civili e le questioni razziali. Per la regia di Sara Driver, un ricco ...

Olimpiadi invernali 2016 - Malagò : No capofila ma candidatura unitaria Milano.Torino-Cortina : Teleborsa, - Giovanni Malagò Presidente del Coni e membro del Cio dal prossimo ottobre ha tirato fuori dal cilindro la soluzione per aggiudicare all'Italia i Giochi Olimpici invernali del 2026. Ovvero,...

Olimpiadi invernali 2016 - Malagò : "No capofila ma candidatura unitaria Milano.Torino-Cortina" : Giovanni Malagò Presidente del Coni e membro del Cio dal prossimo ottobre ha tirato fuori dal cilindro la soluzione per aggiudicare all'Italia i Giochi Olimpici invernali del 2026. Ovvero, nessuna ...

Olimpiadi 2026 - Malagò lancia la "candidatura unitaria" Cortina Milano e Torino : 19:20 - Per le Olimpiadi invernali 2026 il CIO (Comitato olimpico internazionale) ha dato la possibilità:"di avere un riscontro di pari dignità da parte delle tre città. Abbiamo acquisito la disponibilità delle città di Milano e Cortina, aspettiamo di sapere se c'è anche Torino. Ma questa è un'occasione più unica che rara"ha spiegato Malagò alla stampa al termine della riunione al Coni di oggi precisando che il governo sapeva "già tutto da ...

Olimpiadi 2026. Il Coni è pronto ad avanzare la candidatura unitaria di Milano - Torino e Cortina : Il capo dello sport italiano ha specificato che "abbiamo ricevuto la disponibilità di Milano e di Cortina. Aspettiamo di sapere se c'è anche quella di Torino. Questa è un'occasione più unica che rara ...

Olimpiadi 2026 - Malagò : «Cortina - Milano e Torino : avanti con la candidatura unitaria» : «La commissione indica in assoluto come strada da seguire e come auspicio la candidatura congiunta con le tre città per far sì che ci sia una vera candidatura italiana»....