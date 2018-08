Milan | Castillejo si sblocca | e Bacca torna al Villarreal

Samu Castillejo al Milan / Ultime notizie : 18 milioni per il prestito oneroso - obbligo di riscatto e Bacca : Samu Castillejo al Milan, Ultime notizie: 18 milioni di euro per il prestito oneroso con obbligo di riscatto, nell'affare anche il cartellino dell'attaccante colombiano Carlos Bacca.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 00:10:00 GMT)

Milan - la prima di Bakayoko. Contatti per Castillejo e Promes. Inglese-Parma : prima giornata da rossonero per Tiemoué Bakayoko . Il centrocampista classe '94, sbarcato ieri sera a Milano , ha sostenuto stamane le visite mediche presso la clinica 'La Madonnina'. Poi, nel ...

Calciomercato Milan - offerta per Castillejo : anche Bacca nella trattativa - la risposta del Villarreal : Prosegue senza sosta il lavoro del direttore dell’area tecnica rossonera Leonardo per rinforzare la rosa a disposizione di Rino Gattuso. Dopo l’arrivo di Bakayoko in prestito dal Chelsea, il dirigente rossonero starebbe cercando un altro centrocampista (sogno Milinkovic-Savic) e un esterno d’attacco. A quest’ultimo riguardo, al Milan viene accostato – con sempre maggior insistenza – il nome di Samu Castillejo, 23enne in ...

Milan - Carlos Bacca vuole tornare al Villareal e il club rossonero ne approfitta per arrivare a Samu Castillejo : Dopo una stagione deludente al Villareal , Carlos Bacca è ora tornato al Milan e non intende restare. Infatti, l'attaccante colombiano ha espresso più volte la sua volontà di tornare nel club spagnolo ...

Il Milan si scatena : possibile scambio (con conguaglio) Castillejo-Bacca : Samu Castillejo è nel mirino del Milan di Leonardo, il quale si appresta a proporre Bacca come parziale contropartita per arrivare all’esterno Samu Castillejo-Bacca è questo lo scambio al quale il Milan sta lavorando. Nelle ultime ore i contatti con il Villarreal si sono intensificati ed il neo dirigente rossonero Leonardo ha già in mente l’offerta giusta da sottoporre agli spagnoli. Usare Bacca come contropartita per arrivare ...

Milan - Leonardo usa Bacca per arrivare a Castillejo. Ma per ora il Villarreal fa muro : Al Milan Carlos Bacca ha coperto molti ruoli: cannoniere indispensabile alla squadra, attaccante poco funzionale al gioco palleggiato di Montella, peso di cui liberarsi al più presto. L'ultima ...

Milan - ecco la richiesta del Villarreal per Castillejo : Il Milan continua a monitorare la situazione di Samu Castillejo . Secondo Sky Sport , il Villarreal chiede 25 milioni di euro cash, senza l'inserimento nella trattativa di Bacca .

Calciomercato - Milan su Castillejo : proposto Bacca nell'affare : Da Bakayoko... all'esterno? Il Milan ci pensa e prova il colpo da ultimi giorni di mercato. L'obiettivo per la fascia è Samu Castillejo , esterno d'attacco del Villareal , un giocatore giovane e di ...

Calciomercato Milan - super offerta con contropartita al Villarreal per Castillejo : 1/8 LaPresse/EFE ...

Calciomercato Milan – Draxler e Samu Castillejo idee per le fasce - ma quanti ostacoli : l’analisi delle due situazioni : Milan alla ricerca di un esterno per completare il pacchetto offensivo: Draxler e Samu Castillejo accostati ai rossoneri, ma le operazioni appaiono molto complicate Mancano sempre meno giorni alla chiusura del Calciomercato e le squadre della Serie A devono sbrigarsi a concludere gli ultimi colpi per completare la rosa. Sistemato lo spot di punta centrale con l’arrivo di Higuain, il Milan è alla ricerca di un esterno sinistro per ...

Mercato Milan - Samu Castillejo nome nuovo sugli esterni : L'esterno del Villareal potrebbe essere l'alternativa a Depay e Callejon. Nel frattempo Gattuso parte per la Russia dove visionerà giocatori

Samu Castillejo-Milan - c’è stato il contatto! Ma occhio alla questione Suso… : Samu Castillejo è finito nel radar del Milan, Mirabelli si è fatto avanti con il Villarreal per conoscere il prezzo del cartellino del talento mancino Samu Castillejo è finito nel mirino del Milan. Il talentuoso esterno mancino del Villarreal, piace ed anche molto ai rossoneri. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate da Skysport, Mirabelli avrebbe sondato il terreno per il calciatore classe ’95, il quale sarebbe il logico sostituto di ...