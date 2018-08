Migranti | Frontex | arrivi quadruplicati in Spagna a luglio

Migranti - Frontex : 'Sbarchi in Italia in forte calo a luglio : -83%' : A luglio si è registrato un forte calo degli sbarchi in Italia. Lo riporta Frontex secondo cui rispetto lo stesso mese del 2017 c'è stata una flessione dell'83%. Nei primi sette mesi del 2018, il ...

Migranti - Frontex : giugno -87% in Italia : 23.59 Il numero di Migranti arrivati in Italia a giugno, attraverso la rotta centro-mediterranea, è crollato dell'87% rispetto allo stesso mese del 2017, a quota 3.000. Lo comunica Frontex. Per la prima volta, diventa invece più attiva la rotta del Mediterraneo occidentale e il numero di arrivi in Spagna sale a 6.400, il 166% in più. In generale, nella prima metà del 2018 gli attraversamenti irregolari nella Ue sono quasi dimezzati: ...

Migranti - ancora al largo di Pozzallo le due navi di Gdf e Frontex : il caldo peggiora la situazione : Teleborsa, - Sono ancora fermi al largo di Pozzallo , Ragusa, la nave Protector di Fontex e il pattugliatore Monte Sperone della guardia di finanza che sabato hanno soccorso un barcone con 450 ...

La nave di Frontex in rada davanti a Pozzallo. Conte : «Francia e Malta accolgono 100 Migranti» : Svuotato il barcone: 442 migranti su navi militari (una della Gdf, e un pattugliatore di Frontex ora davanti a Pozzallo).

