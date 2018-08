Migranti | Aquarius cerca un porto Roma | pressing sulla Libia

Nessun porto per la Aquarius con i 141 Migranti a bordo : I ministri Salvini e Toninelli ribadiscono che non attraccherà in Italia. Malta non apre i suoi porti. Un'offerta di approdo era arrivata da Barcellona, ma Madrid ha detto no. La soluzione dovrà ...

Migranti - De Magistris : 'Aquarius venga a Napoli - pronti ad accoglierla' : Napoli è disponibile ad accogliere la nave Aquarius. Lo rende noto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. 'Mentre in queste ore il ministro dell'Interno mostra i muscoli da bullo istituzionale, ...

Migranti - Barcellona pronta ad accogliere nave Aquarius : contrasto con governo centrale : La città di Barcellona si dice pronta ad accogliere la nave Aquarius, in contrasto con la posizione del governo centrale di Madrid. In una conferenza stampa, Laia Ortiz, assessore per i...