Mercato Lazio | Lukaku in bilico | tutti i nomi in partenza

Lazio ko contro il Borussia Dortmund - indicazioni sul fronte Mercato : Sconfitta in amichevole per la Lazio, 1-0 il risultato contro il Borussia Dortmund. Al termine del match il difensore biancoceleste Wallace Fortuna è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky. “Oggi è stata una gara dura per noi difensori, spesso siamo stati chiamati all’uno contro uno; è stato un buon test perché la difesa ha lavorato bene e questo ci aiuta ad acquisire maggiore fiducia. I giocatori che abbiamo ...

Lazio - Caicedo e Basta possono sbloccare il Mercato : Il direttore sportivo Igli Tare al lavoro per piazzare gli esuberi. Dalle uscite di Caicedo e Basta dipenderanno anche altre possibili entrate

Consob contesta al Sole 24 Ore falso in bilancio e manipolazione Mercato : Per un giornale che si occupa di economia e finanza e che è quotato in Borsa è un colpo terribile alla sua credibilità, che rischia di aprire alla strada ad altre tegole. Sul banco degli imputati ci ...

CalcioMercato Lazio - Sprocati saluta : vicino il prestito al Parma : ROMA - La lista delle uscite si accorcia di un nome. Mattia Sprocati è a un passo dal Parma : un'operazione in prestito che segue il suo arrivo a Roma, avvenuto a fine giugno. La Lazio l'ha prelevato ...

CalcioMercato Lazio : Milinkovic diviso tra Real e rinnovo : MARENFIELD - Un'ora e mezzo di colloquio, seduti a un tavolino sulla terrazza dell'hotel Klosterpforte , quando il buio aveva già circondato il quartier generale della Lazio a Marienfeld . Mercoledì ...

Lazio - Tare fiuta il colpo Dembele : le ultime dal Mercato : Lazio, Tare ha in serbo una novità per il rush finale di mercato, Simone Inzaghi potrebbe avere un nuovo attaccante La Lazio ancora non ha finito, dopo i botti dei giorni scorsi, il ds Tare potrebbe puntellare la rosa con un altro attaccante molto interessante. Si tratta di Moussa Dembele, attaccante del Celtic che la Lazio ha messo nel mirino. Il costo del cartellino del calciatore, secondo Sportmediaset, si aggira attorno ai 15 milioni ...

Mercato Lazio - si lavora alla cessioni : il punto : Danilo Cataldi, ex Primavera, potrebbe lasciare Roma: Inzaghi lo sta valutando, su di lui, come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sono Empoli e Chievo . Doppio colpo per la Spal: oltre Missiroli, ...

Inter - il colpo stellare : arriva Keita Baldè - è l'ex Lazio il mister X del calcioMercato : Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport , l'ex laziale sarebbe ora a un passo dai nerazzurri. Il ds Piero Ausilio ha portato molto avanti la trattativa per il senegalese con passaporto spagnolo ...

Mercato Lazio - tutti gli esuberi da piazzare : le novità : Come riporta il Corriere dello Sport, Ricardo Kishna vuole ripartire dall' ADO Den Haag. Dopo il grave infortunio al ginocchio, l'olandese vorrebbe convincere la sua ex squadra di essere integro e in ...

CalcioMercato Juventus - Sturaro : Fiorentina o Lazio : TORINO - Dopo Marko Pjaca , trasferitosi in prestito alla Fiorentina , il prossimo a lasciare la Juventus potrebbe essere Stefano Sturaro. Il 25enne jolly ligure è ancora fermo ai box per un problema ...

CalcioMercato Lazio - prima offerta di rinnovo a Milinkovic-Savic - ma la Juventus prepara il piano per strapparlo a Lotito : Per il centrocampista serbo servono almeno 120 milioni, l’ad della Juventus studia la cessione di Pjanic per poter poi andare all’assalto Il futuro di Milinkovic-Savic non è ancora scritto, il serbo potrebbe lasciare la Lazio a fronte di un’offerta di 120 milioni. Lotito lo ha detto a chiare lettere e, intanto, lavora per rinnovare il contratto del proprio giocatore, provando ad allungargli la scadenza al 2024 con un ...

CalcioMercato Milan – Pazza idea Milinkovic-Savic : cifre shock e inserimento di un big per convincere la Lazio : Il Calciomercato del Milan non si è ancora concluso: Pazza idea Milinkovic-Savic, oltre 100 milioni (in due anni) più l’inserimento di Bonaventura per convincere la Lazio Estate caldissima per il Calciomercato del Milan. Dopo i botti dello scorso agosto, l’unica nota lieta della gestione cinese, conclusasi poi nel modo in cui tutti conosciamo, nell’estate attuale il Milan vuole giocare un ruolo da protagonista sul ...

CalcioMercato Lazio - niente addio per Milinkovic-Savic : i bookies convinti della sua permanenza in biancoceleste : Secondo le quote dei bookmakers, il centrocampista serbo rimarrà un’altra stagione alla Lazio Claudio Lotito vuole blindarlo aumentandogli l’ingaggio e prolungandogli il contratto. In più lo stesso presidente della Lazio, ha dichiarato che fino a ora per Sergej Milinkovic Savic sono arrivate solo proposte indecenti. LaPresse/Gerardo Cafaro Ossia, nessuno ha offerto quanto chiesto dal patron biancoceleste che, si sa, è ...

CalcioMercato Lazio - Tare : 'Noi più forti - Milinkovic non si vende' : Parla poco, ma quando lo fa scuote tutto il mondo Lazio. In occasione della presentazione dei 7 nuovi acquisti, il direttore sportivo biancoceleste ha parlato così dei prossimi movimenti di mercato ...