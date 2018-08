Mare | in Italia inquinato un punto ogni 59 km

Legambiente a Di Maio : 'Stop a deriva petrolifera nel Mare italiano' - : ... il biometano o in attività ambientalmente sostenibili come quelle legate all'economia circolare che farebbero di questo Paese, sicuramente un Paese virtuoso dal punto di vista ambientale', ha ...

SALVINI VS AQUARIUS : ATTO SECONDO/ Ultime notizie : "Non vedrà porti italiani" - verso nuova odissea in Mare? : AQUARIUS, salvati 141 migranti, Ultime notizie. Il ministro dell'interno, Matteo SALVINI, ribadisce il concetto: “Quella nave non entrerà mai nei porti italiani”. Dove attraccherà?(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 17:06:00 GMT)

La temperatura del Mare intorno all’Italia continua ad aumentare : le acque dell’Adriatico toccano i +29°C - verso il record storico : La temperatura dell’acqua nel Mar Adriatico, lungo le coste italiane, ha raggiunto anche quest’anno in superficie, cioè nello strato dei primi tre metri, valori massimi di oltre +29°C, appena di poco inferiori a quelli raggiunti lo scorso anno, di +30,17°C. Ma c’è ancora un mese abbondante di tempo per poter battere questo record. Anche sotto questo strato superficiale nelle stazioni costiere si rilevano valori elevati, tra i ...

Allarme per Shane O'Brien - assassino ricercato dall'Europol : "Forse è in Italia e si fa chiaMare Enzo" : È irlandese, ha 30 anni ed è uno dei ricercati più pericolosi d'Europa, segnalato anche dal sito EU Most Wanted dell'Europol, e ora si troverebbe in Italia sotto falsa identità. Si chiama Shane O'Brien, ma in Italia si fa chiamare Enzo Melloncelli : da 2 anni è in fuga, dopo essere stato accusato di aver ucciso brutalmente un giovane di 21 anni in un pub. La storia è stata riportata da molte testate ...

I cervelli 'fuggono' in Germania - l'Italia non riesce a ferMare l'emorragia di talenti : In Europa esistono diversi casi nazionali eccellenti di ricerca e innovazione che attraggono risorse e capitale umano dall'estero. In Germania risalta l'associazione Helmholtz che raggruppa 18 centri ...

Migranti - Amnesty : “Italia - Malta e Ue complici di morti e violenze in Libia. 721 vittime in Mare solo tra giugno e luglio” : Ventisette pagine, come atto d’accusa all’Italia e a tutta l’Europa. Colpevole per il numero di persone che continuano a perdere la vita nel Mediterraneo e per quelle che sono state rimandate in Libia, nei centri di detenzione che non sono altro che lager. Nel rapporto ‘Tra il diavolo e il mare blu profondo. I fallimenti dell’Europa su rifugiati e Migranti nel Mediterraneo centrale’ Amnesty International fa il bilancio delle drammatiche ...

L'aumento dei migranti morti in Mare è colpa vostra - dice Amnesty all'Italia : Amnesty International ha accusato l'Italia, Malta e l'Europa di essere collusi con i libici e di usare come "moneta di scambio le vite dei migranti". "Nonostante il calo del numero di persone che cerca di attraversare il Mediterraneo negli ultimi mesi, il numero dei morti in mare si è impennato. La responsabilità per il numero crescente di vittime ricade sui governi europei che sono ...

Ginnastica - Italia senza sosta dopo gli Europei : subito collegiale al Mare - Mondiali vicini. Rientra Rizzelli - tutte le azzurre convocate : Un po’ di allenamenti e un po’ di vacanza al mare. Questa è la strategia che Enrico Casella ha scelto per l’estate delle azzurre. Il DT della Nazionale di Ginnastica artistica femminile, infatti, ha convocato un collegiale subito dopo gli Europei che si sono conclusi ieri a Glasgow: non si rimane però come sempre al PalAlgeco di Brescia ma si va a Riccione dall’8 al 18 agosto. Le ragazze si terranno in forma in palestra ...

Meteo - cambia tutto. Le notizie spiazzano gli italiani in partenza e al Mare : Caldo opprimente, afa e clima rovente anche di notte. Ma, assicurano gli esperti, una tregua è finalmente in arrivo. A dirlo, il team de ilMeteo.it fa che segnala un passaggio temporalesco nei prossimi giorni che un po’ di refrigerio al Centro-Sud. I termometri si abbasseranno solo di 3 o 4 gradi, mentre il calo termico sarà inferiore al Nord.Previsti quindi per oggi fenomeni temporaleschi intensi, con possibilità di grandine: oltre alle ...

Il caso della nave italiana Asso 28 : cosa è successo ai 101 migranti salvati in Mare : Il rimorchiatore italiano Asso 28 ha salvato ieri 101 migranti e li ha portati in Libia. Fratoianni denuncia: "Una nave battente bandiera italiana ha effettuato un respingimento collettivo. Adesso sia il governo a spiegare come questo sia stato possibile, senza cercare di fuggire dalle proprie responsabilità".Continua a leggere

