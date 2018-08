“Mamma sto male” Un tragico errore e la vita della piccola cambia per sempre

caffeinamagazine

(Di martedì 14 agosto 2018) Aveva fastidio agli occhi, ma la mamma e il papà hanno pensato fosse congiuntivite visto che aveva fatto molti bagni in acqua. Quando però sono tornati a Bartley Green, a Birmingham, le condizionifiglia erano peggiorate, così hanno deciso di portarla in ospedale dove i medici hanno detto loro che si trattava di meningite. Credevano fosse solo una congiuntivite, in realtà era meningite. LaBrogan-Lei Partridge, di 9 anni, ha contratto una rara forma di meningite che i genitori hanno sto inizialmente per una infezione agli occhi. La mamma e il papà, Aimee, 27 anni, e Craig, 31, erano con la figlia in viaggio di nozze in Cornovaglia e la bambina ha inziato a stare male.Brogan a aveva sviluppato una brutta eruzione cutanea sulle gambe, una situazione tanto grave, irrimediabile, tanto che i medici sono stati costretti ad amputarle un piede a causasetticemia che ...