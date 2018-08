Maltempo a Firenze per Ferragosto | piogge e temporali | allerta arancione

Maltempo : 42 interventi dei Vigili del Fuoco a Firenze e provincia : A causa del Maltempo che ha colpito Firenze e la provincia nel pomeriggio di ieri, a partire dalle ore 18.50 i Vigili del Fuoco hanno effettuato 42 interventi nelle zone di Pontassieve, Calenzano, Sesto Fiorentino e, nel capoluogo, nelle di Bellariva, Cure e in centro. Hanno operato due squadre di Firenze Centrale, Firenze Ovest, Calenzano, Petrazzi (in supporto sul territorio di Firenze ) e una squadra di Pistoia. Secondo quanto riferito dalla ...

Il Maltempo sferza la Toscana : acquazzone con allagamenti a Firenze - alpinisti bloccati sulle Apuane : Giornata di maltempo in Toscana, dove un forte temporale, con vento e pioggia, che si è abbattuto nel tardo pomeriggio a Firenze, ha portato nel centro della città anche la grandine. E’ accaduto dopo le 19. Fenomeni temporaleschi stanno interessando in maniera sparsa tutta la provincia di Firenze, con cumulati che hanno raggiunto i 20 millimetri in quindici minuti alla stazione “Il Palagio” e 40 mm in un’ora alla Nave di ...