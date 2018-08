Magalli | «Conosco Grillo da quando faceva cabaret e mi fregava le battute»

notizie.tiscali

: “Beppe Grillo? Lo conosco dai tempi precedenti in cui lavorava in Rai, cioè quando faceva cabaret. Fregava i testi… - italianaradio1 : “Beppe Grillo? Lo conosco dai tempi precedenti in cui lavorava in Rai, cioè quando faceva cabaret. Fregava i testi… -

(Di martedì 14 agosto 2018) «Beppedai tempi precedenti in cui lavorava in Rai, cioèi testi miei, lo ha anche ammesso lui pubblicamente in un suo spettacolo un anno fa a Roma»: così ...