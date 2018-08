Mafia | le mani di Cosa Nostra sul mercato ortofrutticolo di Palermo | “Regia occulta per

Le mani della Mafia sull'ortofrutticolo - confisca da 150 mln : Una vera e propria regia occulta al mercato ortofrutticolo di Palermo in grado di monopolizzare tutto, dal prezzo dei beni in vendita ai centri di approvvigionamento. E' quanto emerge dalle indagini ...

Mafia - le mani dei boss sugli appalti pubblici : 2 arresti a Messina - : I carabinieri di Taormina hanno fermato, con l'accusa di estorsione aggravata, due persone sospettate di aver tentato di imporre la protezione criminale al responsabile di una ditta vincitrice di un ...

Diritti umani : in memoria di Rita Atria - eroina contro la Mafia : Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti umani, in occasione della ricorrenza in cui è stata uccisa Rita Atria, intende ricordare il coraggio e l’ideale di giustizia a cui la giovane si è ispirata, dopo l’incontro con il giudice Paolo Borsellino, promuovendo una “marcia digitale”, proprio in memoria della testimone di giustizia. In tale […] L'articolo Diritti umani: in memoria di Rita Atria, eroina contro la Mafia ...

CASAMONICA - CRONISTI MENATI CON BASTONI A ROMANINA/ Ultime notizie Mafia Roma : arrestati non rispondono al Gip : mafia, scacco ai CASAMONICA: lusso e affari del clan, ieri vittima di un nuovo blitz. Molti vip finiti nella trappola dell'usura, da Marco Baldini a uno dei figli adottivi di Zeffirelli.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 20:00:00 GMT)

Marsala - il calendario delle manifestazioni Estate 2018 e Un calcio alla Mafia : Diversi gli spettacoli teatrali, il cinema sotto le stelle, spazio alla musica, e poi le manifestazioni sportive, le presentazioni dei libri e gli incontri con l'autore. Gli eventi enogastronomici e ...

Castelli Romani - ’ndrangheta a Rocca di Papa/ Ultime notizie - 3 arresti : hotel in mano alla Mafia calabrese : Castelli Romani, 'ndrangheta a Rocca di Papa: Ultime notizie, 3 arresti per frode e attività criminose. La mafia calabrese dietro gli hotel turistici: legami cosca Molè(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 12:18:00 GMT)

Mafia : blitz San Cataldo - le mani dei boss sugli appalti del Comune (3) : (AdnKronos) - Finiscono, invece ai domiciliari per estorsione aggravata Salvatore Raimondi, detto 'Maratina', contiguo alla famiglia mafiosa di San Cataldo; per corruzione e turbata libertà degli incanti Liborio Lipari, imprenditore e rappresentante legale della 'Ecolgest soc.coop. arl", Paolo Ianne

Mafia : blitz San Cataldo - le mani dei boss sugli appalti del Comune (2) : (AdnKronos) - Dalle attività di intercettazione, inoltre, è emerso il ruolo di Paolo Iannello, già a capo dell’ufficio tecnico comunale di San Cataldo, che insieme al figlio Davide Francesco, aveva raggiunto "accordi corruttivi con Liborio Lipari, amministratore della società Ecolgest per turbare la

Mafia : blitz San Cataldo - le mani dei boss sugli appalti del Comune : Palermo, 9 lug. (AdnKronos) - appalti pilotati e assunzioni di boss. il 'comitato d’affari' scoperto a San Cataldo (Caltanissetta) e composto da funzionari comunali e imprenditori locali, in alcuni casi contigui alla locale famiglia mafiosa, era in grado di condizionare pesantemente le più rilevanti

Mafia - il pentito Di Carlo sull’editore Ciancio : “Pezzo grosso. Aveva le mani in pasta ovunque come Vito Ciancimino” : “Mario Ciancio Sanfilippo era un pezzo grosso, che Aveva le mani in pasta ovunque, paragonato a Vito Ciancimino a Palermo”. Si sente solo la voce con marcato accento palermitano, dietro il separé che protegge l’identità di Francesco Di Carlo, uno dei pentiti più importanti di Cosa nostra. L’ex capoMafia di Altofonte è stato ascoltato dai pm di Catania Antonino Fanara e Agata Santonocito, come testimone sui presunti rapporti tra Mario Ciancio ...

AntiMafia - domani professionisti e magistrati parlano di prevenzione : ... ha l'obiettivo di proseguire il percorso formativo estremamente delicato della Riforma del Codice Antimafia, intrapreso da tempo dalla Commissione Studio di Diritto Penale dell'Economia dell'Odcec ...

Mafia : da Comune Milano manifestazione di interesse per 17 beni confiscati (2) : (AdnKronos) - Questi immobili, prosegue Majorino, "sono simboli, ma anche mezzi concreti per favorire la socialità. Ci auguriamo quindi che l’agenzia nazionale che li gestisce concluda in fretta le procedure, affinché le unità immobiliari possano essere riconsegnate alla cittadinanza". La manifestaz