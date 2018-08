Mafia | confiscati a Palermo beni per 150 milioni ai fratelli Ingrassia

Mafia a mercato ortofrutticolo Palermo : confiscati beni per 150 mln : Palermo, 14 ago., askanews, - La Dia di Palermo ha confiscato beni per 150 milioni di euro nei confronti di due fratelli, entrambi 61enni, palermitani, ritenuti vicini a Cosa nostra. Il provvedimento ...

Mafia : monopolio sul mercato ortofrutticolo di Palermo - confiscati 150 milioni : Le mani di Cosa nostra sul mercato ortofrutticolo di Palermo, quelle dello Stato su un impero da 150 milioni di euro. La Direzione investigativa antiMafia di Palermo ha eseguito la confisca di un ingente patrimonio sottratto agli imprenditori 61enni Angelo e Giuseppe Ingrassia, ritenuti contigui alla Mafia. Il provvedimento è della sezione Misure di prevenzione del Tribunale palermitano. Le indagini hanno accertato ...

Mafia : confiscati beni per 400 milioni a un ex deputato siciliano : beni per un valore stimato di 400 milioni di euro sono stati confiscati dalla Dia all'ex deputato regionale siciliano Giuseppe Acanto, 58 anni, ritenuto legato ai vertici del clan mafioso di Villabate (Palermo). Il provvedimento, emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale su proposta del direttore della Dia, arriva al termine di indagini secondo cui Acanto gestiva la contabilità di società riconducibili alla ...