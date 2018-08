Londra | auto contro barriere fuori dal Parlamento | pedoni feriti | un arresto|Diretta video

Un’auto si è schiantata contro le barriere fuori dal Parlamento a Londra - ci sono feriti : Un uomo è stato arrestato martedì mattina a Londra dopo che l’auto che stava guidando si è schiantata contro le barriere di sicurezza fuori dal Parlamento. La polizia locale ha detto che ci sono diverse feriti, ma non si sa The post Un’auto si è schiantata contro le barriere fuori dal Parlamento a Londra, ci sono feriti appeared first on Il Post.