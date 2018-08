Lo spread preoccupa | conference call d' urgenza nel Governo per rassicurare i mercati su

Lo spread preoccupa - conference call d'emergenza nel Governo per rassicurare i mercati su tenuta conti e calo debito : Una conference call d'urgenza per rassicurare sulla tenuta dei conti e sul calo del debito pubblico. Un nuovo segnale di preoccupazione nel Governo per il possibile arrivo di un attacco speculativo sulla nostra economia, con conseguenze nefaste sullo spread e quindi a cascata sulla sostenibilità del debito italiano.Palazzo Chigi rende noto che nella giornata di ieri, 13 agosto, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i due ...

Lo spread torna a preoccupare : chiude ai massimi da oltre un mese. Milano la peggiore piazza d'Europa : La minaccia di un inasprimento della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina ha appesantito tutte le Borse europee, ma a pagare il conto più salato è stata Milano, sotto pressione anche per la forte tensione sui titoli di Stato italiani: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dell'1,73% a 21.414 punti, l'Ftse All share con il medesimo ribasso a quota 23.664.Con lo spread con la Germania non lontano da quota 250, molto male ...

Salvini su Ue e Fornero preoccupa la Borsa : Milano giù - spread a 232 : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini che minaccia di tagliare il contributo dell'Italia al bilancio Ue in mancanza di aiuti sui migranti e segnala di voler smontare la riforma Fornero entro fine ...

Abi - preoccupa l'aumento dello spread : 'Una tassa per l'Italia' : Parma, 8 giu. , askanews, Lo spread Btp-Bund 'che sta crescendo è preoccupante per la Repubblica italiana, perchè lo spread è una tassa che l'Italia paga sui mercati internazionali'. Lo ha detto il ...

Perché l'aumento dello spread non preoccupa il settore privato : La questione dell'aumento dello spread è rilevante ma non preoccupa il settore privato se non per l'aumento dei costi di finanziamento delle imprese. E' interessante notare che le aziende maggiori si ...

spread BTP-BUND A 255 PUNTI/ Preoccupano le parole di Conte e l’attesa della Bce : Lo SPREAD tra Btp e Bund è salito a 255 PUNTI base. Il rialzo dovuto sia alle parole di Giuseppe Conte che all'attesa per il board della Bce di settimana prossima(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:14:00 GMT)