Lira ancora in picchiata L' Europa limita i danni

Lira turca ancora sotto tiro. Ankara accusa i social network ed Erdogan attacca Trump : 'I fondamentali della nostra economia - dice il presidente turco - sono molto forti, faremo il possibile per risolvere la questione'. Avviata un'indagine su 346 account -

Erdogan - tradito da Trump - cerca 'nuovi amici' - ma la Lira crolla ancora : Roma. La crisi valutaria della Turchia, che si sta trasformando in fonte di preoccupazione per l'economia internazionale, ha due padri, genitore 1 e genitore 2. Il primo è il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan , che ha sottomesso le ragioni di una politica economica prudente, e l'indipendenza ...

Lira turca ancora giù. Il tasso sui BTp decennali sfonda il 3% - banche sotto pressione : La crisi di Istanbul alimenta ancora la fuga dal rischio sui mercati finanziari europei che sono ancora in flessione. A Milano sempre nel mirino Unicredit a causa della sua esposizione verso Ankara. Va ko Bayer dopo la condanna di Monsanto negli Usa per l'erbicida ritenuto cancerogeno. Vendite sui titoli di Stato italiani con lo spread vicino a 280 pb. Wall Street apre positiva...

Turchia - la Lira crolla ancora. La Banca centrale : 'Garantiremo stabilità finanziaria del Paese' : ... ha aggiunto il ministro senza fornire dettagli se non che le misure sono destinate a banche ed economia reale, incluse le Pmi, le più colpite dalle oscillazioni valutarie. 'Prenderemo le misure ...

Turchia - nuovo crollo della Lira Borse europee ancora negative : La Banca centrale turca annuncia misure straordinarie, ma i mercati asiatici vanno sotto e lo spread Btp-Bund apre in rialzo Segui su affaritaliani.it

Lira turca crolla ancora - giù dell'11%. Erdogan parla di paese in guerra economica : Nuovo pericoloso strappo al ribasso della Lira turca che ha registrato nuovi minimi contro il dollaro USA, arrivando a cedere oltre l'11% nelle ore di contrattazione in Asia complici le parole del ...

Franco : si rafforza - ma secondo esperto corso non salirà ancora