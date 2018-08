L' idea di alcuni deputati M5S | corsi di yoga e seminari filosofici a Montecitorio

Blastingnews

(Di martedì 14 agosto 2018) Tra iM5S c'è chi ritiene che la vita moderna sia fonte di stress e che ci sia l'esigenza di trovare dei momenti per rilassare mente e corpo attraverso la meditazione politico-filosofica e il dialogo interiore., a tal proposito, pensano all'eventualita' di organizzare dei gruppi diall'interno degli ambienti istituzionali, proposta che potrebbe essere concretizzata dopo la tradizionale pausa agostana e associata alla gia' esistente iniziativa chiamata ''Parole Guerriere''. L', gia' avanzata in passato dalla deputata Dalila Nesci, pare stia riscuotendo diversi consensi, tant'è che, nel corso dell'ultimoo Cinque Stelle dell'iniziativa sopracitata, gli aderenti avrebbero chiesto al presidente della Camera Roberto Fico VIDEO di allestire una stanza ad hoc ada dedicare a questa attivita'. Cos'è il progetto 'Parole Guerriere' Come si ...