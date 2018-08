Libia | un paese nel caos Immigrazione come unico business

La Libia ha detto che non permetterà l’apertura di nuovi centri di accoglienza per i migranti nel paese : La Libia ha detto che non permetterà l’apertura di nuovi centri di accoglienza per i migranti nel paese, una soluzione di cui aveva discusso l’Unione Europea cercando di trovare un compromesso per la gestione dei migranti che arrivano in Europa. The post La Libia ha detto che non permetterà l’apertura di nuovi centri di accoglienza per i migranti nel paese appeared first on Il Post.

Libia : no a campi migranti Ue nel Paese : 12.31 La Libia è "assolutamente contraria" all'idea Ue di realizzazione nel Paese di strutture dove accoglie i migranti illegali che l'Unione non vuole. Lo ha detto in un'intervista al giornale tedesco Bild il premier al Serraj. "Non faremo neanche accordi con l'Ue in cambio di soldi", aggiunge. "Sono molto sorpreso che in Europa nessuno voglia accogliere i migranti mentre a noi viene chiesto di ospitare centinaia di migliaia di persone".E ...

Migranti e Libia - Ue : i porti di quel paese non sono sicuri : Bruxelles non si fida della Libia e quindi non ci sono operazioni o navi europee in quel paese perchè non viene considerato un porto sicuro. Una posizione netta ma che viene criticata con forza dal ...

Libia - brucia il tricolore dell'Italia / Haftar contro il nostro paese : pronti per la jihad? : Libia, brucia il tricolore dell'Italia: Haftar contro il nostro paese. Una jihad pronta? Preoccupazione e grande paura per questo evento con il rischio di pesanti conseguenze.(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 18:29:00 GMT)