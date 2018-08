Le nuove norme Sms alla guida | dopo i divieti servono i controlli

Umbria - nuove norme attività funerarie : PERUGIA nuove norme in Umbria per le attività funerarie e cimiteriali, anche con l'istituzione di un elenco regionale delle imprese autorizzate ad esercitare l'attività funebre e di trasporto delle ...

Facebook “sega” l’accesso alle API ai software che non si sono ancora attivati sulle nuove norme : In seguito al noto scandalo di Cambridge Analytica, la società di Zuckerberg aveva fissato la scadenza del primo agosto sull'accesso alle API L'articolo Facebook “sega” l’accesso alle API ai software che non si sono ancora attivati sulle nuove norme proviene da TuttoAndroid.

Economia : Treu - Cnel - ad 'Avvenire' - nuove norme di dubbia efficacia : Roma, 01 ago 09:41 - , Agenzia Nova, - Per come è scritto il decreto, la causale dopo il primo giro finirà per incentivare la rotazione piuttosto che la stabilizzazione. Tiziano... , Res,

Corte UE : piante frutto nuove biotech soggette a norme Ogm : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Spettacoli e sagre - la palla passa ai Sindaci. nuove norme per semplificare le misure di sicurezza : Dall'inizio della stagione estiva - e dal conseguente aumento esponenziale degli eventi pubblici organizzati in tutte le parti d'Italia - era riemerso con forza il tema dei vincoli posti agli ...

Il paradosso : meno assunti con le nuove norme sui contratti a termine : Sono 8mila le persone che rischiano di trovarsi disoccupate quando il loro contratto a termine sarà scaduto e non potrà essere rinnovato a seguito delle novità introdotte dal dl Dignità. La relazione ...

Decreto dignità : nuove norme su licenziamenti - precariato e delocalizzazione : Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 'Decreto dignita'' [VIDEO]. Le nuove misure introdurranno notevoli cambiamenti in tutti gli ambiti del lavoro e riguarderanno sia i lavoratori che le imprese. I nuovi provvedimenti, secondo il programma del Governo, mireranno, in particolar modo, a intervenire positivamente sui contratti a tempo indeterminato, cercando di limitare e contenere, il più possibile, l’utilizzo di quelli a tempo determinato. ...

In vigore le nuove norme : stop stipendio in contanti - ma non per le badanti : Che sia per combattere l’evasione o per tamponare pratiche scorrette da parte dei datori di lavoro, fatto sta che dal 1° luglio sono entrate in vigore nuove norme sull’utilizzo del contante. Dopo gli acquisti e le pensioni, stavolta tocca agli stipendi. stop agli stipendi pagati in contanti dunque, questa in sintesi la novita' normativa in vigore dal 1° luglio. Continua dunque la stretta all’utilizzo del contante che da qualche anno i nostri ...

Le norme sul lavoro del 'decreto dignità' e le nuove accuse a Weinstein. Le notizie del giorno in breve : DAL MONDO Sono vivi i 12 ragazzi thailandesi intrappolati nella grotta di Tham Luan Nang Non dal 23 giugno insieme al loro allenatore. Sono stati trovati da una squadra di militari , i quali hanno ...

Le norme sul lavoro del "decreto dignità" e le nuove accuse a Weinstein. Le notizie del giorno in breve : DALL'ITALIA Stretta sui contratti a termine nel “decreto dignità”. Il governo Lega-M5s, riporta l’Ansa, tenterà di rendere i contratti a termine più costosi e più brevi con l’obiettivo di rendere più stabile l’occupazione, misura non gradita alle imprese. “E’ emersa la volontà di lavorare a un c

Addio al pagamento dello stipendio in contanti : cosa cambia per i lavoratori con le nuove norme : A partire dal primo luglio non sarà più possibile per i datori di lavoro pagare i lavoratori in contanti: sarà ammesso solo il pagamento tramite strumenti tracciabili, come assegni e bonifici. Ecco quali sono le categorie di lavoratori che non potranno essere più pagate in contanti e come potranno ricevere lo stipendio.Continua a leggere

Di Maio cerca la svolta sui rider : nuove norme dopo il confronto : Un tavolo tra i rappresentanti dei rider , i fattorini che in bici fanno le consegne a domicilio, e delle aziende digitali con l'obiettivo di arrivare al 'primo contratto nazionale della gig economy'. ...

Di Maio - nuove norme trasparenza partiti : 20.27 nuove norme che obblighino partiti e fondazioni a rendere completamente trasparenti i loro bilanci. E'la riforma -a quanto apprende l'Ansaa cui intende lavorare il vicepremier e capo politico del M5S Di Maio e su cui ha messo al lavoro collaboratori e ministri competenti per portarla il prima possibile in Parlamento. L'operazione trasparenza, nelle intenzioni dei Cinque stelle dovrebbe essere retroattiva.