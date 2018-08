Le mani della mafia sull' ortofrutticolo | confisca da 150 mln

Palermo - le mani della mafia sul mercato ortofrutticolo : Dia confisca beni per 150 milioni : Arriva la confisca per un patrimonio di 150 milioni di euro nei confronti di Angelo e Giuseppe Ingrassia, 61enni ritenuti vicini a Cosa nostra. Il provvedimento scaturisce dalle indagini su infiltrazioni della mafia nel mercato ortofrutticolo di Palermo, sia direttamente, che attraverso prestanome.Continua a leggere

Le ragioni della manifattura e il dialogo con i territori : Le parole del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, «deluso» dai recenti provvedimenti del Governo, testimoniano la sorpresa e il 'nervosismo' del mondo delle imprese a fronte di un nuovo atteggiamento della politica.

Domani sera a Messina - la Santa Messa ai piedi della 'Vara' : Il Comune di Messina, tramite il proprio Ufficio stampa comunica che : 'in occasione della tradizionale celebrazione eucaristica ai piedi della -Vara-, che, nell'ambito degli eventi dell'agosto ...

Parker Solar Probe - rinviato a domani il lancio della sonda della Nasa da Cape Canaveral La diretta : rinviato a domani il lancio della sonda Parker Solar Probe. Si è interrotto più volte a Cape Canaveral il count down della sonda della Nasa diretta verso il Sole: il segnale di no-go...

«maniac» : trailer e immagini della serie con Emma Stone - : ... con Emma Stone, Jonah Hill e Justin Theroux , che sarà disponibile in contemporanea in tutti i paesi in cui il servizio è attivo dal prossimo 21 settembre : Ambientata in un mondo e in un tempo ...

PARKER SOLAR PROBE - RINVIATO A DOmani IL LANCIO VERSO IL SOLE DELLA SONDA/ Video Nasa : "ci riproveremo" : PARKER SOLAR PROBE, RINVIATO a DOMANI il LANCIO VERSO il SOLE DELLA SONDA. Video Nasa: problema tecnico per la navicella dell'agenzia spaziale statunitense(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 15:55:00 GMT)

Romania - guerriglia tra le strade di Bucarest : cariche della polizia e lanci di lacrimogeni. Più di cento persone ferite : Più di cento persone sono rimaste ferite nel corso degli scontri di ieri sera, venerdì 10 agosto, a Bucarest, in Romania. In piazza, dopo l’appello lanciato dalle opposizioni, sono scese decine di migliaia di persone per chiedere le dimissioni del governo e per protestare contro l’allontanamento della procuratrice anticorruzione Kovesi. Nel video, i momenti di tensione tra la polizia e i gruppi minoritari (la manifestazione è stata ...

Serie B - Frosinone-Palermo : tutto nelle mani della Corte sportiva d’appello della Figc : Il collegio Garanzia rinvia a CSA la decisione su Frosinone-Palermo Il Collegio di Garanzia dello Sport ha chiesto di riformulare le sanzioni a carico del Frosinone, per quanto riguarda il match di ritorno dei play off di Serie B contro il Palermo. Il collegio ha rigettato l’istanza della società siciliana per lo 0-3 a tavolino, ha riunito i ricorsi presentati dai due club e ha rinviato la questione alla Corte sportiva ...

Di Maio : ex vertici di demanio e dogane trombati della politica : «Ieri abbiamo azzerato i vertici delle agenzie fiscali, ai vertici c’erano tre persone nominate da quelli di prima, a capo di due su tre c’erano un ex parlamentare Pd e un ex sindaco del Pd, messi lì con il solito metodo di chi veniva trombato in politica e prendeva un posto del genere». «A giudicare dai risultati secondo me non avevano abbastanza ...

Si attenua la posizione della Germania sull'iconografia nazista nei videogiochi : I videogiochi in Germania saranno ora classificati per età dall'Entertainment Software Self-Regulation Body (USK) e quindi autorizzati a essere venduti nel paese, anche se presentano immagini naziste.Come riporta MCVUK, Game - la German Games Industry Association, non la catena di negozi del Regno Unito - ha pubblicato un blog che spiega in dettaglio la decisione e come avrà un impatto sul contenuto dei giochi pubblicati in Germania.Felix Falk, ...

Barcolana 2018 - “Siamo tutti sulla stessa barca” : il manifesto della regata di Trieste fa arrabbiare la Lega. Ma la Rete lo difende : “We are all on the same boat”, “Siamo tutti sulla stessa barca“. Così si legge sul manifesto della discordia firmato da Marina Abramovic per la cinquantesima edizione della tradizionale regata velica internazionale. Nell’immagine, la stessa Abramovic regge una bandiera su cui sventola il messaggio – il cui riferimento è alla questione migranti – che ha scatenato le polemiche. “Inaccettabile, di ...

Agenzia entrate - nuovo capo è generale della Gdf Maggiore. Demanio e Dogane - vertici azzerati : Il generale di divisione della Guardia di Finanza, Antonino Maggiore, è il nuovo Mr. Fisco. Maggiore è stato indicato dal governo, nel corso del Consiglio dei ministri a capo...

Dublino : domani la magia della Coppa delle Nazioni - : ... anni ormai lontani nel tempo, ma ancora molto vivi nella memoria di chi vive di cavalli e di sport e di allevamento… Impossibile dimenticare i grandi compagni di gara irlandesi dei fratelli d'Inzeo ,...