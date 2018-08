La sonda che imita Icaro | il viaggio di Parker | studierà il Sole per aiutare la Terra

Il sondaggio Swg che imbarazza Matteo Salvini e la Lega : Sembra impossibile, ma c'è un sondaggio che mette in grossa difficoltà Matteo Salvini e la Lega . Lo ha realizzato l'istituto Swg e lo illustra Il Giornale . Non riguarda le preferenze di voto, sulle ...

Parker Solar Probe - lanciata la sonda della Nasa che sfiorerà il Sole : è il veicolo spaziale più veloce di sempre. Il video : lanciata la sonda Parker Solar Probe della Nasa, la prima destinata a sfiorare il Sole arrivando a una distanza record di 6 milioni di chilometri: studierà la parte più esterna dell’atmosfera Solare (corona) e le tempeste magnetiche, per prevederne le conseguenze su Terra e missioni spaziali. La sonda è partita da Cape Canaveral alle 9:31 (ora italiana) con il razzo Delta IV Heavy, dopo il rinvio di 24 ore dovuto a problemi tecnici riscontrati ...

Niall Horan avrebbe votato no al sondaggio di una fan che gli chiedeva un appuntamento nelle Instagram Stories : Forse perché è già impegnato... The post Niall Horan avrebbe votato no al sondaggio di una fan che gli chiedeva un appuntamento nelle Instagram Stories appeared first on News Mtv Italia.

sondaggio Mentana - i numeri Swg che ammazzano il Pd : il crollo negli ultimi sette giorni : Il M5s ha recuperato il divario con la Lega di Matteo Salvini negli ultimi sette giorni, secondo il Sondaggio Swg diffuso dal TgLa7 di Enrico Mentana . I grillini salgono dello 0,4% arrivando al 29,7%,...

sondaggi - ciò che perde la Lega lo prende il M5s : area di governo al 60 per cento. Il Pd al 17 - Potere al Popolo supera Leu : Il Movimento Cinque Stelle recupera terreno sulla Lega. Il Partito Democratico che crolla di nuovo molto al di sotto al 18 per cento. Potere al Popolo che supera Liberi e Uguali. Sono i dati principali del Sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7. Secondo l’istituto triestino il Carroccio resta, nonostante una flessione di quasi mezzo punto, il primo partito nelle intenzioni di voto, al 30,3 per cento. Ma le preferenze in uscita vengono ...

Tav - il sondaggio che demolisce Luigi Di Maio : il 60% degli italiani a favore della realizzazione : Tav o no-Tav? Un sonoro schiaffone alla linea del M5s , che con Luigi Di Maio in testa vorrebbe far naufragare il progetto dell'alta velocità ferroviaria, arriva da un sondaggio Ipr Marketing ...

SPILLO/ Perché costruire un sondaggio per dare dei fannulloni ai dipendenti pubblici? : Secondo quanto emerso da un sondaggio Swg, tra gli italiani è aumentata l'aspirazione a un posto di lavoro nel pubblico impiego. Il commento di LUIGI OLIVERI(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 06:07:00 GMT)DECRETO DIGNITÀ/ L'Italia del lavoro è ancora a un bivio, di M. FerliniDECRETO DIGNITÀ/ Il cattivo esempio della Pa sul precariato, di G. Palmerini

Parker - com’è fatta la sonda della Nasa che sfiorerà il Sole : (foto: Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory. Illustrazione della sonda Parker Solar in prossimità del Sole) Mancano poche settimane prima che la sonda della Nasa Parker viaggerà verso il Sole avvicinandosi a distanze talmente ridotte dalla nostra stella, finora mai toccate. La sonda penetrerà in profondità nella corona solare, ovvero nell’atmosfera del Sole, cui sarà quasi attaccata, in una zona mai raggiunta. In questo ...

PJANIC AL MANCHESTER CITY? / Ultime notizie : la Juventus sonda Rabiot per sostituirlo : PJANIC al MANCHESTER CITY? Ultime notizie: la Juventus non molla il bosniaco, ma Pep Guardiola insiste. Attenzione anche al Chelsea di Maurizio Sarri che segue il calciatore bianconero.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 13:51:00 GMT)