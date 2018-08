La Notte della Taranta 2018 Al via la vigilia di Ferragosto | mostre e musicisti tra

Evento : Notte bianca della cultura a Trivento : Molte e di qualità le iniziative: apertura di una libreria, visite guidate, convegni, spettacoli per bambini,mostre concerti, presentazione di libri, esposizione del tappeto più lungo del mondo

Ganzirri - ME - : questa sera - la Terza edizione della 'Notte Bianca di San Nicola' : Gli organizzatori di una importante manifestazione, per darne contezza in questo testo scrivono che : 'durante la -Notte Bianca di San Nicola- effettueremo con il nostro bus la ormai famosa -...

Daverio al festival Notte della Taranta : CARPIGNANO , LECCE, , 11 AGO - "La Notte della Taranta è una presa di coscienza formidabile che permette di progettare un futuro più attraente di quanto non sia il presente". Lo ha dichiarato lo ...

La coerenza della Notte Verde : svelato il programma - Magnaghi ospite d'onore : Tutto declinato seguendo un unico filo conduttore: il rispetto per l'ambiente, la valorizzazione dell'agricoltura naturale e dell'artigianato di qualità, la necessità di un'economia di comunità. La "...

Floridia - 'Calura' è il tema della Notte Bianca floridiana che si terrà il 18 agosto : Tutto pronto, insomma, per una Notte ricca di spettacoli, arte, cultura, buon cibo e tanto divertimento.

I falchi della notte è il film stasera in tv venerdì 10 agosto 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:40. La pellicola è diretta da Bruce Malmuth e interpretata da Sylvester Stallone.

A Palazzo Zanca - è stata presentata oggi - la terza edizione della 'Notte Azzurra dello Stretto' : L'evento tingerà di azzurro ritrovi e monumenti del centro storico e nella notte si susseguiranno suoni, immagini, colori, concerti, performance teatrali, installazioni, mostre e spettacoli'. 'Il ...

Occhi puntati al cielo per le stelle cadenti della Notte di San Lorenzo : Ogni estate il 10 agosto si aspetta con ansia l'evento più spettacolare dell'anno: la possibile caduta delle stelle cadenti. Quest'anno però il maggior picco di attività delle stelle è previsto alcuni giorni dopo la notte di San Lorenzo, nello specifico il 12 e il 13 agosto. Inoltre nell'anno corrente la visibilità delle stelle è garantita grazie all'assenza della Luna, permettendo in questo modo di non avere ostacoli che impediscano ...

Il fascino della Notte di San Lorenzo tra tradizioni - astronomia - storia e leggende : E’ uno degli eventi naturali più attesi ed ogni anno la notte di San Lorenzo, ravviva la magia del cosmo. Le stelle cadenti hanno da sempre suscitato emozioni ed ispirato leggende: si dice che se si esprime un desiderio vedendo la stella che traccia una scia nel cielo scuro della notte, questo si avvererà. L’appuntamento magico che ci offre il cielo, è la pioggia meteorica delle Perseidi, più nota come “le lacrime di San Lorenzo”. Si tratta ...

Migliaia di persone per la Notte Blu : le immagini della festa - Foto : Location per ballare, per assistere a spettacoli, per ascoltare le band, per mangiare all'aperto, negozi, bancarelle dove trovare occasioni, cibo di strada, banchi solidarietà, e altro: insomma ce n'...

Si avvicina la Notte di San Lorenzo : l’antica origine della Notte più attesa dell’estate : Se per gli astrologi cinesi erano segni di disastri imminenti, per i soldati romani l’apparizione delle stelle cadenti rappresentava la speranza di veder tornare i compagni dalla battaglia: la notte di San Lorenzo lega il suo nome alla cristianità, ma in realtà ha origini molto più antiche.Continua a leggere

Lamborghini alla 24 Ore di Spa - la lunga Notte della passione : È una delle gare più belle e affascinanti che si tiene in uno dei circuiti più antichi del mondo è stato costruito nel 1924 palcoscenico di molte epiche battaglie. Con un'estensione di 7 chilometri, ...

Lamborghini alla 24 Ore di Spa - la lunga Notte della passione : I boschi delle Ardenne intorno all’area termale di Spa, in Belgio, sono probabilmente uno dei luoghi più silenziosi e verdi del mondo. Ma c’è un punto preciso dove il silenzio viene squarciato dal rombo dei motori e, una volta all’anno, per un giorno intero senza interruzioni. Sto parlando, ovviamente, del circuito di Spa-Francorchamps, dove si corre l’omonima 24 ore della categoria GT3. È una delle gare più belle e ...

La Notte degli Ipogei : le dimore ultraterrene dei principi della daunia vi aspettano