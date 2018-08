La mia naia da Fantozzi in fuga per un falso allarme

ilgiornale

(Di martedì 14 agosto 2018) "Mayday! Mayday!" si sentì dire un giorno da una radio. Partirono quattro motovedette della guardia costiera, cercarono per tre giorni, ma non trovarono nessuno. Per forza, nessuna nave stava affondando. Questo perché fu solo un imbecille a dare il segnale d', trent'anni fa, e quell'imbecille ero io, adesso ve lo posso confessare. Credo la cosa sia caduta in prescrizione, ma se non mi vedrete più scrivere significa che mi hanno arrestato. Ma ero davvero un imbecille?Intanto andiamo con ordine: si annuncia il ritorno del servizio militare obbligatorio perché sarebbe "istruttivo"? Mentre non obbligatori diventano i vaccini, quando quelli istruiti, vale a dire la comunità scientifica, dicono che dovrebbero esserlo? Un non obbligo che si oppone alla scienza, e il ritorno di un obbligo di leva militare che sarebbe istruttivo? Istruttivo a cosa?Mayday mayday, ora lo dico perché so cosa ...