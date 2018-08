Juventus | Allegri | fionda o boa per scatenare Cristiano Ronaldo

Juventus - Allegri cambia tutto : si passa al 4-4-2 - CR7-Dybala in attacco : Allegri cambia tutto- Dopo le prime amichevoli di questa prima fase di campionato, e dopo il match in famiglia di ieri sera, il messaggio di Massimiliano Allegri è apparso chiaro ed evidente: la Juventus scenderà in campo con il 4-4-2. UN 4-4-2 leggermente atipico con Douglas Costa e Cuadrado esterni di centrocampo e con Pjanic […] L'articolo Juventus, Allegri cambia tutto: si passa al 4-4-2, CR7-Dybala in attacco proviene da Serie A News ...

Juventus - Allegri pensa al 4-4-2 ma è l’ennesima follia tattica : scelte ‘pericolose’ - penalizzati gli esterni e Pjanic - ecco i motivi della decisione dell’allenatore bianconero : La Juventus si prepara per l’inizio della stagione, sempre più vicino infatti l’esordio in campionato contro il Chievo, match inaugurale della nuova stagione. I bianconeri hanno un solo obiettivo, vincere tutto ed alzare finalmente la Champions League, l’arrivo di Cristiano Ronaldo è un biglietto da visita non indifferente anche se non ha convinto l’operazione con il Milan e la doppia cessione di Caldara e Higuain. ...

Juventus - Allegri avvisa tutti : “Teniamo i piedi per terra” : Allegri avvisa tutti- Massimiliano Allegri, al termine del match amichevole di ieri pomeriggio tra Juve A e Juve B, ha colto l’occasione per sottolineare alcuni dettagli e mettere in guardia tutto l’ambiente bianconero. Tanto entusiasmo da tenere a bada. Il tecnico ha confermato: “Dobbiamo tenere i piedi per terra”. Una Juve dalla grandi aspettative: i […] L'articolo Juventus, Allegri avvisa tutti: “Teniamo i ...

Juventus - Allegri dopo il debutto di Cristiano Ronaldo : “È il giocatore più forte del mondo. Fortunato ad allenarlo” : “Siamo migliorati e punteremo a tutti i traguardi, ma ci affronteranno tutte per fare l’impresa e noi dobbiamo lavorare sodo e con grande umiltà. Se mi aspettavo di allenare Ronaldo? La società ha fatto un ottimo lavoro e io sono molto Fortunato. C’è stata troppo eccitazione, anche se comprensibile, ora cerchiamo di calmarla perché sabato ci attende il Chievo Verona“. Così Massimiliano Allegri dopo il debutto di ...

Juventus - Allegri “smorza” l’entusiasmo dei tifosi bianconeri : Massimiliano Allegri fa il pompiere e tenta di spegnere il fuoco che risiede nelle ultime settimane nei cuori dei tifosi della Juventus “Per essere i più forti bisogna lavorare su ogni piccola debolezza. I tifosi fanno bene a sognare: noi dobbiamo tenere i piedi per terra!” Massimiliano Allegri tenta di smorzare un po’ l’entusiasmo che c’è inevitabilmente attorno alla Juventus. L’arrivo di Cristiano ...

Juventus - Allegri allo scoperto : “l’obiettivo è vincere la Champions” : La Juventus ha vinto contro la squadra B, indicazioni per Allegri. Ecco le parole del tecnico ai microfoni di Sky Sport: “sabato prossimo a Chievo quando giocheremo bisogna correre, bisogna giocare bene e vincere le partite perché poi dopo tutto il resto non conta. È normale che è una squadra che ha fatto tantissimi risultati e quest’anno ancora più degli altri anni abbiamo l’ambizione di voler cercare di vincere la ...

Juventus A-Juventus B 5-0 - spettacolo Ronaldo-Dybala : indicazioni per Allegri - invasione di campo [FOTO] : 1/12 Fabio Ferrari/LaPresse LaPresse/ ...

Juventus A-Juventus B - clamorose indicazioni di mercato e la prima scelta discutibile di Allegri [FOTO] : 1/12 Fabio Ferrari/LaPresse FABIOFERR ...

La Juventus celebra Allegri : 'Buon compleanno mister!' : TORINO - C'è aria di festa in casa Juventus , dove l'entusiasmo monta inarrestabile ormai da giorni grazie all'effetto Cristiano Ronaldo . E l'aria di festa continua anche oggi, giorno del 51esimo ...

Valentina Allegri da urlo : è raggiante la figlia dell’allenatore della Juventus dopo le vacanze in Sicilia [GALLERY] : 1/31 ...

La Juventus di Allegri si fa in quattro : TORINO - 'Nessun sistema di gioco tipo, dovremo cambiare in base ai vari momenti del campionato o della partita. In modo da esaltare i giocatori più in forma' . Questa la filosofia di Massimiliano ...

Allegri : 'Il Real Madrid è un sogno ma avevo dato la mia parola alla Juventus' : ROMA - ' Il Real Madrid è il club più grande al mondo ma io avevo dato la mia parola alla Juventus '. Massimiliano Allegri torna a parlare delle voci ormai passate di un suo possibile addio al club bianconero. Lo ha fatto durante un'intervista alla ...

Juventus - Allegri e il Real Madrid : "Il sogno di tutti - ma avevo già dato la mia parola" : Che comunque si concede una piccola ammissione: "É il più grande club al mondo, il sogno di tutti gli allenatori". La sua Realtà però si è tinta ancora di bianconero, e Allegri si prepara alla ...

Juventus - la squadra riparte al completo : Allegri ha ritrovato Cristiano Ronaldo : ... che ha svolto le visite mediche di rito al J Medical, è stato il penultimo ad aggregarsi al gruppo, seguito nella giornata di venerdì da Blaise Matuidi, che la finale per la Coppa del Mondo l'ha ...