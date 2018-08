Inter | dopo Keita si pensa a sfoltire la rosa | pronta la cessione di Joao Mario

KEITA ALL'Inter - HA FIRMATO/ Ultime notizie - l'agente : "Rivolevamo l'Italia dopo promesse mancate della Lazio" : KEITA ALL'INTER, Ultime notizie: oggi le visite mediche e la firma sul contratto, il senegalese è ormai un giocatore nerazzurro. Parla l'agente Calenda.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 21:39:00 GMT)

Interporto Marche : dopo gli investimenti infrastrutturali - inizia l'attività : Poter ora sviluppare le peculiarità di questa infrastruttura strategica, consente di metter in moto settori dell'economia regionale divenuti sempre più importanti. Il rilancio dell'infrastruttura è ...

Muore dopo l'Intervento tre medici sotto inchiesta : Sono tre i medici indagati dalla Procura di Nocera Inferiore per la morte di Andrea Ferraro, il 63enne operaio di Vico Equense deceduto mercoledì nell'ospedale Villa Malta di Sarno in seguito a un ...

“Oggi inizia il mio viaggio”. Cosa accade poco dopo alle 25enne. Una storia terribile che ha scioccato il mondo Intero : Una Cosa così non può e non deve accadere. Mai. Aveva deciso di intraprendere un’avventura in giro per il mondo per far conoscere la sua musica e per vivere un’esperienza unica che solo quell’età può darti. La prima tappa della cantante e produttrice musicale Maria Mathus Tenorio è stato il Costa Rica. Ma il sogno della veticinquenne messicana è finito molto presto, e nel peggiore dei modi. Quando la notizia ha iniziato ...

Periferie - non solo i sindaci Pd contro congelamento dei fondi. Dopo Nogarin Interviene Brugnaro : “Fronte comune” : Appelli al governo, lettere al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e minacce di diffide. I sindaci chiedono all’esecutivo di fare un passo indietro sul congelamento dei fondi del piano Periferie, contenuto nel decreto Milleproroghe. In prima fila gli esponenti del Partito democratico, ma non solo: Dopo i malumori del primo cittadino M5s di Livorno Filippo Nogarin, iniziano anche quelli dei rappresentanti di Lega e Forza Italia. Il ...

Stadio Ezio Scida - nessuna novità sul riutilizzo dell’Intera struttura per il prossimo campionato dopo l’incontro tra istituzioni comunali e giornalisti : La riunione di questa mattina presso l’aula consiliare del Comune di Crotone, voluta dal Sindaco Ugo Pugliese per incontrare tutti

Le iniettano medicinale a cui era allergica - mamma 37enne muore dopo l’Intervento al seno : La donna aveva informato i medici sulle sue allergie ma al risveglio ha sentito i due dottori che litigavano proprio sui farmaci da non usare, poco dopo la 37ennne è entrata in coma e non si è più risvegliata.Continua a leggere

Servizi Italia - Intermonte conferma "Outperform" dopo i risultati : Per gli analisti di Intermonte il titolo Servizi Italia "farà meglio del mercato". Gli esperti, infatti, confermano il giudizio sulle azioni con valutazione "Outperform" il giorno dopo che la società ...

Marco Carta parla dopo l’Intervento : “Ho temuto di non risvegliarmi. Ci stavo lasciando le penne” : Marco Carta è tornato a parlare dell’intervento allo stomaco che ha subito all’inizio dell’estate. Il cantante ha mostrato su Instagram la cicatrice e in un’intervista al settimanale Nuovo Tv ha rivelato che non si è trattato di un’ulcera, come era stato inizialmente dichiarato.”Sono ancora qua e ringrazio” ha detto ai suoi fan, rassicurandoli sulle sue condizioni di salute. “Sarà una cicatrice che ...

Intervento per la rimozione delle tonsille : Logan - 4 anni - muore il giorno dopo : Il piccolo Logan Solheim, originario di Liverpool, era stato sottoposto all'Intervento a causa dei suoi continui attacchi di tonsillite. L'operazione era andata bene, ma il giorno dopo il bimbo ha cominciato a vomitare sangue e a lamentare difficoltà respiratorie...Continua a leggere

Marco Carta dopo l'operazione : "Non mi va di entrare nei dettagli dell'Intervento" : Marco Carta è tornato a parlare dell' intervento allo stomaco che ha subito all'inizio dell'estate: il cantante, in un'intervista al settimanale Nuovo Tv , ha voluto chiarire che non si è trattata di ...

Bangladesh - governo blocca Internet mobile dopo proteste giovani : In Bangladesh è stato deciso il blocco dell'accesso a internet da cellulari, tablet e altri device mobile nel tentativo di arginare le proteste di molti giovani del Paese, proteste che sono sfociate ...