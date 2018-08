Incidente alla vetreria di Carcare | altri particolari

Si mette alla guida a 92 anni e provoca maxi Incidente : 6 feriti : Accade a Savona, dove una donna di 92 anni ha provocato una "carambola" tra auto, dopo aver invaso la corsia opposta: nell'incidente 6 persone sono rimaste ferite, una ragazza è in gravi condizioni.Continua a leggere

Incidente NETTUNO - MUORE BIMBA DI 8 ANNI/ Ultime notizie : padre alla guida con patente revocata nel 2009 : NETTUNO, auto si schianta contro il palo: MUORE bambina di 9 ANNI. Ultime notizie, tragedia nel Romano: il padre della piccola era ubriaco alla guida.(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 13:39:00 GMT)

Altare - Incidente sul lavoro alla Vetreria Etrusca : morto operaio/ Ultime notizie : precipitato da ponteggio : Altare, incidente sul lavoro alla Vetreria Etrusca: morto giovane operaio di 26 anni, precipitato da un punteggio. Ignote le cause, indagini in corso.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 16:57:00 GMT)

Burioni contro l'obbligo flessibile sui vaccini : "È come allacciarsi le cinture dopo un Incidente" : Roberto Burioni stronca l'obbligo flessibile sui vaccini. E lo fa con un post su Twitter, dove il virologo ironizza sulla proposta lanciata ieri dal ministro della salute Giulia Grillo: "Imporre l'obbligo vaccinale in caso di emergenze epidemiche è come allacciarsi le cinture dopo un incidente stradale".Ministro Grillo, imporre l'obbligo vaccinale in caso di emergenze epidemiche è come allacciarsi le cinture dopo un incidente ...

Incidente treno Brancaleone : la bimba è sfuggita alla madre che l’ha rincorsa - poi il dramma : Secondo una prima ricostruzione del dramma che si è consumato in Calabria, la piccola Giulia di sei anni sarebbe sfuggita alla madre che l'ha rincorsa senza accorgersi che proprio in quel momento stava sopraggiungendo il treno regionale. Nell'impatto sono morti la piccola e il fratello Lorenzo mentre la madre 49enne Simona Dall’Acqua è rimasta ferita in maniera grave.Continua a leggere

Incidente Bologna : Sticchi Damiani richiama alla mobilità responsabile : Dopo il tragico Incidente di lunedì 6 agosto sulla A14, a Bologna, il presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani richiama tutti a una mobilità responsabile. “Dopo il drammatico Incidente di Bologna, il primo pensiero va alla vittima – professionista della strada – ai suoi cari e ai tantissimi feriti incolpevoli. E un ringraziamento particolare […] L'articolo Incidente Bologna: Sticchi Damiani ...

Incidente Foggia - Salvini : 'Lotta alla mafia paese per paese' : "Questo è un problema di mafia". Matteo Salvini lo ha detto in riferimento all'Incidente di Foggia, in cui sono morti 12 braccianti stranieri. "Qui c'è una criminalità mafiosa che contrasterò paese ...

Incendio tangenziale Bologna - la telefonata concitata alla sala operativa della polizia : “C’è stato un Incidente enorme - un’autocisterna è in fiamme” : La polizia ha diffuso un primo audio delll’incidente che si è verificato ieri a Bologna, dove sul raccordo della A14, all’altezza di Borgo Panigale, un tamponamento ha causato un Incendio che ha provocato un morto e un centinaio di feriti. La conversazione è tra la sala operativa della questura di Bologna e il poliziotto Riccardo Muci, fra i primi a intervenire sul luogo dell’incidente, poco prima dell’esplosione della cisterna: “Per caso ...

Incidente a Bologna - le telefonate di allarme alla polizia : «Sta scoppiando tutto» : Le segnalazioni arrivate alla Sala Operativa della Questura da parte di alcuni cittadini 7 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Venezia - Incidente motoscafo-barca pescatori : 2 morti/ Ultime notizie : ragazzi alla guida non erano ubriachi : Venezia, scontro motoscafo-barca di pescatori: due morti e quattro feriti. Le Ultime notizie sull'incidente mortale in Laguna, ecco cos'è successo ieri sera(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 18:00:00 GMT)

Incidente Terranuova - cade da una balla di fieno : soccorso con Pegaso : E' caduto da una balla di fieno e ha riportato un trauma alla spalla. Un 67enne di Terranuova Bracciolini è rimasto vittima di un insolito Incidente questa mattina. Erano le 8,50 quando l'uomo è ...

Incinta muore nell'Incidente : neonata strappata dalla pancia della madre cade in terra ed è illesa : Una storia che ha dell'incredibile quella di una neonata che era proprio destinata a venire al mondo, visto il modo, decisamente rocambolesco e allo stesso tempo drammatico, in cui è avvenuto. Mangia ...

“Sono ancora viva” - invia sms alla sorella : poco dopo muore in un terribile Incidente : La 24enne Charlotte aveva un appuntamento galante con un ragazzo che l'aveva invitata sul suo motoscafo. Aveva inviato un messaggio alla sorella per rassicurarla ma poco dopo l'imbarcazione si è rovesciata e lei è morta annegata.Continua a leggere