In Gambia | dove per i vaccini le madri attraversano il Paese a piedi

(Di martedì 14 agosto 2018) Mentre il sole di mezzogiorno batte sulla testa è difficile fare qualsiasi cosa. Senti il sudore tra i capelli, gli occhi sono stretti perché la luce dei raggi solari spinge per chiuderli. Poi la forza, che diminuisce lentamente, le gambe si alzano affaticate, la gola chiede acqua fresca. L’aria non c’è, non si muove. Quando si scende per la prima volta dall’automobile, in, nei pressi di Banjul, è questa la sensazione che si prova. Uno stordimento misto a confusione da cui ci si risveglia dopo il primo sorriso che s’incontra. «Questa è la Smiling Coast, lo sanno tutti, qui amiamo sorridere». E lo fanno davvero, dopo quello del tassista che guidava la macchina su cui ho viaggiato dall’albergo al villaggio rurale di Nioro Jatoba, ho perso il conto dei sorrisi che mi sono stati regalati. Da bocche di ogni età. Abbiamo trascorso alcuni giorni qui insieme a Gavi, The Vaccine ...