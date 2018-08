Imitazioni e moralismo | i nostri comici fanno solo piangere

ilgiornale

(Di martedì 14 agosto 2018) "Hai visto quanto fa ridere Crozza che imita Vittorio Feltri?". Per carità, per ridere fa ridere, ma fa anche pensare. Mi fa pensare che da noi idi successo, gli analoghi degli stand-up comedian americani, sono quelli che una volta erano gli imitatori. Per cui Crozza imita Feltri, Crozza imita Salvini, Crozza imita De Luca, Crozza imita Briatore. Prima di Crozza c'era Guzzanti che imitava Di Pietro, Guzzanti che imitava Tremonti, Guzzanti che imitava Prodi. Attenzione però: non sono leche poteva fare Gigi Sabani, sono semprecon un intento morale. Accompagnate da monologhi morali.Eppure un comico, un comico da monologo, dovrebbe essere anche libero dal politicamente corretto, dovrebbe opporsi al conformismo, dovrebbe infrangere tabù e luoghi comuni. Almeno è così nel resto del mondo, tranne che da noi. Noi siamo rimasti all'imitazione, o a ridere per un ...