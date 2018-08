«Il secondo è il primo degli ultimi» Enzo Ferrari | 30 anni dopo

vanityfair

(Di martedì 14 agosto 2018) Larger than life. Più grandi della vita. È la definizione per i personaggi che non stanno nei limiti dei cenni biografici, quelli già leggenda quando erano in vita e che tali rimangono., morto il 14 agosto di trent’fa, era così e sapeva di esserlo, o almeno sapeva che lo era la creatura che porta ancora il suo nome, la. A chi gli chiedeva come avrebbe voluto essere ricordato disse: «Come uno che ha sognato di essere». Era bravo anche con le parole il Drake (il soprannome viene dal celebre corsaro Francis Drake), nato il 18 febbraio del 1898 per sua dichiarazione anche se all’anagrafe risultava il 20. Era nato a Modena e a Modena è morto a novant’precisi. Non è un caso che il luogo sia sempre lo stesso. Non andava mai lontano. «Io non ho mai fatto un viaggio turistico non sono mai andato una volta in vita mia in vacanza; per me le più belle ferie ...