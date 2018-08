Il meteo per Ferragosto

meteo - in arrivo la burrasca di Ferragosto : temporali e crollo delle temperature : La seconda perturbazione del mese di agosto porta temporali anche violenti e un crollo delle temperature. Gli esperti Meteo spiegano che la giornata di mercoledì 15 agosto, festività di Ferragosto, sarà fortemente instabile a causa di questa perturbazione atlantica che sta transitando sul nostro Paese.Continua a leggere

FIRENZE - NUOVO TEMPORALE : ALLERTA meteo/ Video ultime notizie - entro Ferragosto temperature giù di 10 gradi? : FIRENZE, NUOVO TEMPORALE: ALLERTA METEO, emesso codice arancione dalla Protezione Civile. Video ultime notizie, torna il maltempo nell'area nord-occidentale(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 21:19:00 GMT)

Allerta meteo - criticità arancione per il “Ciclone di Ferragosto” : la protezione civile lancia l’allarme - “vite umane a rischio” : Allerta Meteo – L’area depressionaria di origine atlantica, causa del maltempo già in corso sul nord-ovest, si sta estendendo al resto del settentrione e raggiungerà, nel corso della prossima notte, anche le regioni centrali tirreniche, con rovesci e temporali localmente intensi. Al centro-nord si prevede per domani una sensibile diminuzione delle temperature, specie nei valori massimi. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Informazioni utili (ma non molto confortanti) per chi sta organizzando qualcosa per il 15 agosto

Allerta meteo - è allarme grandine per Ferragosto : SOS vendemmia : L’allarme maltempo e grandine di Ferragosto colpisce i vigneti dove è appena iniziata la vendemmia favorita dal lungo periodo di caldo. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti in relazione all’ondata di maltempo prevista sull’Italia da nord a sud che rischia di creare problemi alle coltivazioni già colpite dal maltempo con oltre mezzo miliardo di danni dall’inizio dell’anno per effetto – sottolinea la Coldiretti – dei cambiamenti ...

Il tempo previsto per il giorno prima di Ferragosto: pioverà in molte regioni

Allerta meteo Friuli Venezia Giulia : criticità “gialla” per temporali tra oggi e domani : La Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato l’Allerta Meteo codice “giallo” per temporali previsti tra oggi e domani su tutto il territorio regionale: “Una saccatura atlantica si avvicina alle Alpi con correnti in quota piu’ fresche che determineranno un’accentuazione dell’instabilita’ atmosferica, data la presenza d’aria calda e umida nei bassi strati. Da oggi ...

Allerta meteo Liguria : perturbazione in arrivo - criticità “gialla” per temporali : La Protezione civile regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo codice “giallo” per temporali, valida dalle 16 di oggi alla mezzanotte nel Ponente ligure e dalle 21 alle 18 di domani sul Centro-Levante. Nella mattinata si sono registrate le prime precipitazioni sul territorio regionale (12.6 mm in 15 minuti a Rocchetta Nervina e 10.4 mm a Genova Pegli) e alcune trombe marine hanno interessato il mar ligure di ...

Allerta meteo per il “Ciclone di Ferragosto” - il bollettino ESTOFEX : “attenzione all’area di convergenza tra Corsica e Italia” : E’ allarme per il maltempo che colpirà l’Italia nelle prossime ore: scatta l’Allerta Meteo per il “Ciclone di Ferragosto” che sta già colpendo l’estremo Nord/Ovest, e nelle prossime ore si estenderà al resto del Centro/Nord a partire dal pomeriggio di oggi, Lunedì 13 Agosto. Il bollettino ESTOFEX – European Storm Forecast Experiment – è particolarmente emblematico sul forte maltempo in arrivo ...

meteo Roma : le previsioni per il 14 agosto 2018 : Meteo Roma. Prevista per domani una giornata caratterizzata dal maltempo con nubi irregolari in transito e associate piogge o temporali. Nel Lazio condizioni di generale instabilità con piogge sparse al mattino e possibili temporali specie sulle zone interne nelle ore pomeridiane. Meteo Roma: Le previsioni per domani martedì 14 agosto 2018 Giornata caratterizzata dal maltempo con nubi irregolari in transito e associate piogge o temporali sia al ...

Missione Aeolus pronta al lancio : studierà i venti dallo spazio per previsioni meteo più precise : La Missione Aeolus dell’ESA, che utilizzerà una rivoluzionaria tecnologia laser per misurare i venti intorno al pianeta, è pronta per il lancio il 21 agosto dalla base europea di Kourou, nella Guyana francese. Questa pioneristica Missione utilizza una potente tecnologia laser che sonda i 30 km più bassi della nostra atmosfera per produrre profili verticali del vento ed informazioni sugli aerosol e sulle nuvole – un approccio totalmente ...

Dove pioverà e dove no, che poi è l'unica cosa che ci interessa davvero

meteo Ferragosto - in arrivo temporali e pertubazioni : Un Ferragosto bagnato quello che sta per arrivare, per colpa della seconda perturbazione del mese che mercoledì 15 colpirà ampie aree del centro e del sud Italia, secondo le previsione del servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare.Per la giornata di festa molte nubi al primo mattino su Emilia-Romagna, Regioni centrali ed aree costiere meridionali tirreniche, potranno portare rovesci o temporali. Nella seconda parte della ...