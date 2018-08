Il mago Andrew | secondo ai campionati italiani di magia

ilsecoloxix

: Secondo me Andrea o Andrew (vabe’),la sera si legge tutti i tipi di aforismi su Instagram. Ma suuu parole giuste al… - sildreamvia : Secondo me Andrea o Andrew (vabe’),la sera si legge tutti i tipi di aforismi su Instagram. Ma suuu parole giuste al… -

(Di martedì 14 agosto 2018) La suapiù importante l'ha usata per conquistare la sua partner di lavoro e, soprattutto, di vita. Andrea Pastorelli, in arteO'Ryon, con i suoi spettacoli dinon incanta solo gli occhi . Lo sa bene Valentina Cocco - o meglio, Lady V - fino a qualche anno fa ragazza immagine e ora sua assistente in scena, e con la quale l'illusionista ...