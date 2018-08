Il fondo Elliott acquista l’8% di Nielsen e chiede la cessione del gruppo

MILAN - DOPO IL CDA INIZIA L'ERA ELLIOTT/ Torna Leonardo : Mr.Li avvia contenzioso contro il fondo : MILAN, DOPO il cda INIZIA l’era ELLIOTT: addio a Fassone, riTorna Leonardo, e 150 milioni di euro investimenti. E' INIZIAta ieri una nuova pagina per il glorioso club rossonero(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 13:35:00 GMT)

Nasce il Milan targato Elliott : il fondo rimuove dal cda i cinesi e Fassone | Scaroni nuovo presidente e a.d. : Prima la riammissione nelle coppe europee, ora il nuovo consiglio d'amministrazione. Il Milan riparte grazie a Elliott e in giornata si conoscerà il nuovo assetto dirigenziale al termine del quale la presidenza del club rossonero dovrebbe essere affidata a Paolo Scaroni. Da monitorare anche le decisioni relative all'amministratore delegato e al direttore sportivo. La giornata in diretta da Casa Milan.

Milan - la versione di Li : «Sono onesto e appassionato - Elliott fondo avvoltoio» : P roprio nel giorno in cui viene indagato dalla Procura di Milano , Yonghong Li si rifà vivo da Hong Kong, con una lettera pubblicata dal «Sole 24 Ore», in cui offre la propria versione e annuncia un'...

YONGHONG LI INDAGATO : “ELLIOTT? DEFAULT ORCHESTRATO”/ Milan - ex proprietario : “Mi fidavo del fondo - ma...” : Milan, YONGHONG Li INDAGATO per falso in bilancio: ultime notizie, l'ex presidente del club rossonero nel mirino della Procura di Milano, ecco l'ipotesi di reato(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 23:24:00 GMT)

Mr. Li - lettera contro Elliott : 'fondo avvoltoio : non è davvero interessato al Milan. Investiti 880 milioni nel club' : ... deriva dalla mia passione per la squadra e dalla mia convinzione circa il potenziale economico di un investimento in una delle più nobili squadre di calcio al mondo. Fino al 30 giugno 2018, ho ...

MILAN IN EUROPA LEAGUE - ACCOLTO RICORSO TAS : È UFFICIALE/ Ultime notizie - fondo Elliott : Felici del risultato : MILAN, ACCOLTO RICORSO Tas gioca le Coppe: ammesso all’EUROPA LEAGUE. Uefa Ultime notizie, ribaltata la sentenza di fine giugno, sorrisi in casa rossonera(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 18:44:00 GMT)

Antonio Conte al Milan? / Ultime notizie - il fondo Elliott vuole l'ex Chelsea per sostituire Gattuso : Antonio Conte al Milan? Ultime notizie, il Fondo Elliott vuole l'ex Chelsea per sostituire Gennaro Ivan Gattuso. Il cambio di proprietà potrebbe portare anche a una rivoluzione in panchina.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 22:55:00 GMT)

Milan al fondo Elliott - sabato cda/ Ultime notizie : quattro nuovi consiglieri - ecco chi sono : Milan al fondo Elliott, sabato cda: quattro nuovi consiglieri, ecco chi sono. Le Ultime notizie: Yonghong Li è sparito ma presto potrebbe ricomparire, ecco perché(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 15:12:00 GMT)

Higuain al Milan? / Ultime notizie : il fondo Elliott vuole regalare il Pipita ai tifosi : Higuain al Milan? Ultime notizie: il fondo Elliott vuole regalare il Pipita ai tifosi rossoneri. Il calciatore argentino lascerà la Juventus dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 09:23:00 GMT)

Milan - parla lo staff di Commisso : "Davvero credete al fondo Elliott?" : Il Milan è passato nelle mani del fondo americano Elliott con Paul Singer che è intenzionato a rilanciare il club rossonero: 'Elliott è impaziente di cimentarsi nella sfida di realizzare il potenziale ...

Milan a Elliott/ Ultime notizie - l’entourage di Commisso contro il fondo : “Qualcuno crede alle loro parole?" : Il Milan al fondo Elliott: Yonghong Li addio, contatti con nuovi acquirenti, tornano la bandiera Paolo Maldini e l'attuale amministratore delegato della Roma, Umberto Gandini?(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 18:55:00 GMT)

Milan - il nuovo proprietario è il fondo Elliott : Dopo l’annuncio dei bianconeri di aver chiuso l’affare Cristiano Ronaldo, altra operazione sul calcio italiano: Elliott Management ha comunicato nella notte, con una nota ufficiale, l’assunzione del controllo del club e un’iniezione iniziale di 50 milioni di euro nel club Milanista, per decenni in mano a Silvio Berlusconi. La società controllata, e creata, dal fondo per finanziare il Milan ha ottenuto la proprietà e ...

Il fondo Elliott nuovo proprietario del Milan - porta una dote di 50 milioni : Elliott è il nuovo proprietario del Milan. Come previsto Yonghong Li non ha rimborsato i 32 milioni di euro che il fondo d'investimento statunitense aveva anticipato due settimane fa per un aumento di capitale, sancendo di fatto il passaggio di proprietà della società rossonera.A dare l'ufficialità ieri sera è arrivato anche un comunicato di Elliott:"La proprietà e il controllo della holding che detiene ...