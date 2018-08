Il fastidio degli azzurri per l' accusa della Lega | allora loro alleati di Leu

ilgiornale

(Di martedì 14 agosto 2018) Primasequenza di elezioni regionali c'è la distanza che aumenta sui temi di governo. E in Forza Italia aumenta ilper la tattica, che si prepara a correre da sola ma vorrebbe scaricare suglila responsabilitàrotturalongeva alleanza politica.Il paradosso è evidente: lain campagna elettorale ha sventolato lo spettro del Nazareno per tenere sulla corda Forza Italia, dopo il voto ha realizzato l'inciucio che imputava all'alleato. Il leader Matteo Salvini ora tenta di prolungare il gioco dialettico rivendicando la coerenza(che governa con un partito rivale nelle urne) e intanto sostenendo che "qualcun altro in Parlamento vota sempre più spesso con il Pd". Il gioco è scoperto e l'azzurra Deborah Bergamini risponde con un controparadosso: "Se applicassimo l'equazionealladovremmo dire che nella passata ...