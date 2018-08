I letti che riproducono i capolavori della National Gallery di Londra

Inter - il colpo Keita più importante di Modric : ecco perchè l’attaccante è l’uomo perfetto per Spalletti : L’Inter si candida ad essere grande protagonista nella prossima stagione, obiettivi importanti tra campionato e Champions League. La dirigenza nerazzurra pensa in grande, messi a segno colpi veramente super e che hanno aumentato di molto la qualità della squadra. La difesa è solida dopo gli arrivi di Vrsaljko, De Vrij e Asamoah, il 4-2-3-1 richiede attaccanti in grado di fare la differenza. Perisic è già una certezza, Nainggolan ...

Inter - Keita : "Qui per Spalletti". Visite mediche concluse - ora la firma : iniziata l'avventura Interista di Keita Baldé. L'attaccante senegalese ha sostenuto le Visite mediche presso la clinica Humanitas, una delle ultime 'formalità' prima della firma del contratto che lo ...

Inter - il giorno di Keita : "Qui per Spalletti". Visite mediche e firma : Parole confermate dal procuratore nell'Intervista sulla Gazzetta dello Sport di oggi: "Gli è rimasta la voglia di esplodere nel paese che l'ha cresciuto calcisticamente. Ha 23 anni, è il momento per ...

Modric resta al Real Madrid : niente Inter/ Ultime notizie : per Spalletti tante soluzioni anche senza il croato : Modric all'Inter? Ultime notizie: in Spagna sono sicuri che il centrocampista croato resterà al Real Madrid, ma l'entourage del giocatore lascia una porta aperta ai nerazzurri.(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 17:39:00 GMT)

Massimo Giletti - che botta! Arriva la conferma - guai per ‘Non è l’Arena’ : Massimo Giletti è una delle personalità televisive più chiacchierate dello show-business. Il suo carattere ‘forte’ lo ha portato, spesso e volentieri, ad avere pesanti contrasti con i vertici delle aziende per cui ha lavorato. Sempre senza peli sulla lingua, come nel caso della morte di Fabrizio Frizzi: a Giletti, infatti, non sono andate giù le lacrime di coccodrillo di molti dirigenti Rai che, in passato, avevano messo alla porta ...

Il collettivo #Cosavuoichetilegga? approda a Marmoreo : #Cosavuoichetilegga? Gruppo spontaneo di lettori è lieto di essere presente ad Arte in campagna il 16 agosto dalle ore 18. Arte in campagna è un'iniziativa che unisce tanti artisti in uno spazio ...

Spalletti perde ancora Nainggolan : il Ninja salta anche l'Atletico : Radja Nainggolan è scomparso dagli schermi nerazzurri il 18 luglio verso le 7 di sera a Sion, Svizzera: da allora non è più tornato ad allenarsi con i compagni. Non lo ha fatto nemmeno ieri, non ci ...

Marino Bartoletti contro DAZN : "Basta al calcio degli 'spacciatori'... anche le pecore nel loro piccolo si incazzano" : La frammentazione dell'offerta di Serie A sta destabilizzando i consumatori abituali di Campionato, anche i professionisti del settore. Se Antonio Padellaro su Il fatto quotidiano di oggi ironizza sulla scarsa considerazione di Sky per i propri affezionati clienti "malati di pallone [...] scodinzolanti con la carta di credito in bocca che implorano. quant'è?" senza ricevere risposta ed evoca un salutare ed economico ritorno alla radiolina ...

Massimo Giletti spiazza tutti - che stangata all’avversario Fabio Fazio : Tra poco si aprirà la nuova stagione televisiva 2018/2019 e Massimo Giletti e Fabio Fazio saranno sicuramente tra i protagonisti con le loro trasmissioni. Giletti, costretto a lasciare lo scorso anno Mamma Rai a causa della cancellazione del suo programma ‘Non è l’Arena’, si è preso le sue belle rivincite approdando a La7, con il suo nuovo talk show ‘Non è l’Arena’. Giletti lancia la stoccata a Fabio Fazio: ...

Lautaro Martinez : 'Inter - per te faccio anche il trequartista. Spalletti mi aiuta molto e sul calcio italiano...' : Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport , l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha fatto il punto sul suo periodo di adattamento nel club nerazurro e nel calcio italiano: 'Le differenze fra qui e il Sudamerica ci sono, perché qui ...

Spalletti show dopo la vittoria dell’Inter sul Lione : “Modric? Accetterei anche Messi! Sogno insieme ai tifosi e…” : Luciano Spalletti show dopo il successo dell’Inter sul Lione: l’allenatore nerazzurro parla del mercato e del possibile arrivo di Modric Luciano Spalletti si intrattiene ai microfoni di Sky Sport con la sua solita verve, particolarmente contento dopo il successo dell’Inter sul Lione. L’allenatore nerazzurro affronta con serenità l’argomento mercato, ammettendo di sognare Modric (ma accetterebbe anche Messi ...

Inter - Spalletti : 'Soddisfatto del lavoro degli attaccanti. I tifosi sognano Modric? Anche io' : Un buon test. Una vittoria con uno degli uomini arrivati dal mercato , Lautaro, e ancora spazio per sognare coi tifosi nerazzurri. Spalletti è contento della partita e parla ai microfoni di Sky Sport dell'aspetto tattico dei suoi, specie in zona offensiva. Icardi, Lautaro e Nainggolan tutti insieme? "Non devono giocare per forza sempre tutti e tre. C'è il campionato e la Champions, la ...

Pensioni - in Russia sono un inganno collettivo. E forse anche in Italia : sono in molti a scrivermi affinché io dia una mia valutazione sulla cosiddetta “riforma delle Pensioni” in Russia. Non è ancora stata approvata formalmente, ma la Duma ha già espresso un voto favorevole. sono in corso le consultazioni con le regioni e le repubbliche della Federazione. La proposta viene dal premier Dmitrij Anatol’evic Medvedev (Putin non si è ancora pronunciato). La sostanza, che ha sollevato un vespaio di polemiche, è ...

Salvini : "Se Forza Italia sceglie il Pd è giusto che gli eletti facciano politica con la Lega" : Continua il botta e risposta a distanza tra Forza Italia e Lega. Ma se Berlusconi, intervistato da Huffpost, aveva provato a smorzare i toni, a gettare nuova benzina sul fuoco del centrodestra ci pensa direttamente Matteo Salvini, in un'intervista al Quotidiano Nazionale: "A Silvio dico: andare contro il cambiamento è una scelta, ma ad ogni scelta corrispondono delle conseguenze - spiega il leader del Carroccio - "La fine del centrodestra ...