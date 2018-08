I fatti prima dei politici nel Tg4 E Viva l' Italia

ilgiornale

(Di martedì 14 agosto 2018) Rete 4 è in piena rivoluzione, e questa passa anche da un nuovo Tg4. Al timone Gerardo Greco una figura che incarna una rivoluzione. Un giornalista moderato, i social dicono "notoriamente di sinistra", con esperienza americana, oggi chiamato a dirigere appunto il telegiornale. Ex corrispondente Rai da New York, ex direttore di Giornale Radio Rai e Rai Radio1 e ex conduttore di Agorà, Greco affronta questa nuova esperienza con l'incarico (neanche troppo velato) di portare l'informazione Mediaset verso una direzione nuova. Dal 13 settembre condurrà anche W l', un nuovo talk show che racconterà il paese "dal basso", partendo da ciò che succede in strada.Dopo tanti anni in Rai come vive il passaggio a Mediaset?"Sono stato accolto a braccia aperte, in modo amichevole e attento. La storia d'è stata raccontata sempre da questi due editori, Mediaset e Rai, ma c'è anche La7. Anzi, ...