Hotel fantasma e case pollai L' estate furbetta degli affitti

(Di martedì 14 agosto 2018) I furbetti operano anche in vacanza. La Guardia di Finanza ha messo sotto la lente d'ingrandimento i proprietari di seconde e terzeper gliin località turistiche. I controlli portati a termine sono stati 895, di cui la metà ha consentito di scovare irregolarità. Sono 539 le violazioni rilevate. I casi più numerosi si sono registrati in Puglia, dove, su 310 interventi 100 sono state le violazioni riscontrate, ma anche in Toscana, con 86 violazioni su 111 controlli e Lazio, con 89 sanzionati su 101 controllati.E c'è anche chi ha tentato di arricchirsi non dichiarando l'esistenza dell'attività. É il caso dei "ghost" di Taormina, dove sono stati individuati alcuni bed and breakfast completamente sconosciuti al Fisco e appartamenti locati in nero. Chi li gestiva non ha dichiarato 130mila euro di guadagni. A Gallipoli, invece, le Fiamme Gialle hanno scoperto un ospizio ...