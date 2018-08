Guida autonoma | gli automobilisti indiani non vedono l’ora che arrivi

Lancia Thema : la prima auto a Guida autonoma compie 20 anni : Tuttavia, questo bastò ad Alberto Broggi e al suo team per portare a termine uno dei primi 3 esperimenti al mondo in questo campo . Il progetto sviluppato da Broggi 20 anni fa oggi ha raggiunto un ...

Samsung - c'è anche l'auto a Guida autonoma fra i 19 miliardi di investimenti : SEUL - Samsung spinge sull'innovazione tecnologica per riagguantare la crescita. Il colosso sudcoreano, che ha chiuso il secondo trimestre con utili sotto le attese, ha annunciato un piano...

Guida autonoma - Francia - entro la fine del 2018 le prime leggi : La Francia spinge l'acceleratore sulla sperimentazione della Guida autonoma sulle proprie strade investendo in questo ambito e annunciando entro la fine del 2018 provvedimenti normativi ad hoc. Nei prossimi mesi, infatti, saranno emanate le prime leggi che permetteranno di aprire la circolazione ai veicoli con sistemi di assistenza di livello 3 e 4. Questo darà il via ai progetti dei Robotaxi totalmente autonomi, come quelli che Nayva sta già ...

Torino - Firmata l'intesa per la sperimentazione della Guida autonoma : Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato di aver firmato un protocollo d'intesa con la giunta comunale di Torino per avviare la sperimentazione dei sistemi di guida autonoma sul territorio del capoluogo piemontese. La città sabauda diventerà così un vero e proprio laboratorio dove le aziende potranno testare le proprie tecnologie su strade e infrastrutture cittadine appositamente allestite.Test in città. All'interno del ...

Guida autonoma - firmato protocollo d’intesa. Torino sarà il laboratorio d’Italia : Sebbene sia una tecnologia che ci interesserà solo tra diversi anni, da oggi anche l’Italia ha il suo hub per la sperimentazione della Guida autonoma. E’ stato firmato oggi il protocollo d’intesa tra il Ministero dei Trasporti e la Giunta Comunale di Torino, che di fatto abilita il capoluogo piemontese a diventare il laboratorio per la mobilità “robotizzata”. A sottoporsi ai test non saranno solo le auto, con i loro ...

Fca - Magneti Marelli acquisisce SmartMeUp per Guida autonoma : Roma, 1 ago., askanews, - Magneti Marelli acquisisce SmartMeUp, azienda francese specializzata nello sviluppo di 'perception software' per la guida autonoma. Lo comunica la società del gruppo Fca, ...

Bosch e Daimler : in California la città pilota per i test di Guida autonoma - : Bosch è stato il primo fornitore al mondo del settore automotive a testare la guida autonoma su strade pubbliche in Germania e negli USA agli inizi del 2013.

Australia : collaudato il primo treno a Guida autonoma con tecnologie satellitari : Il primo treno a guida autonoma con tecnologie satellitari di comunicazione – realizzato da Ansaldo STS -, è stato collaudato in Australia per automatizzare i trasporti merci dell’operatore minerario Rio Tinto. Le comunicazioni fra i treni ed il centro di controllo si avvalgono di un sofisticato sistema di telecomunicazioni che, integra le tecnologie satellitari. Circa 220 locomotive sono state equipaggiate con terminali satellitari ed ...

Ford spinge sulla Guida autonoma. Nasce la società Ford Autonomous Vehicles : La tecnologia di guida autonoma, ora più che mai, sta conoscendo una crescita importante a livello globale, con un numero sempre maggiore di aziende tecnologiche e colossi dell’auto che hanno scelto di puntare su questo settore investendo risorse ingenti per essere preparati a quello che potrebbe diventare il futuro della mobilità urbana. Stiamo parlando della tecnologia che consentirà alle automobili e sistemi di trasporto, di muoversi ...

Siemens 1965 Ford Mustang - la prima a Guida autonoma sulla collina di Goodwood : Il Festival of Speed di Goodwood che si è appena concluso ha fatto segnare l’edizione numero 25. Un gran traguardo che qualcuno ha deciso di omaggiare con un progetto davvero speciale. Si tratta di Siemens, presente alla kermesse internazionale con un’auto a guida autonoma. Un’operazione – in termini di marketing – molto raffinata e, per certi versi, anche molto concettuale. L’azienda tedesca ha, infatti, ...

Daimler-Bosch - Guida autonoma - a tu per tu coi prototipi del 2019 : Osservare, monitorare, convogliare immagini e dati in un unico flusso coerente, pianificare, eseguire. Sono le operazioni che ogni sistema di Guida autonoma deve necessariamente compiere per muoversi in un contesto reale, a maggior ragione in quelli complessi e ultra popolati come le città. Per farlo, servono lhardware (i computer di bordo, le telecamere, i radar, i laser), il software (gli algoritmi di intelligenza artificiale), le mappe ...

A Torino si sperimenterà la Guida autonoma : (Foto: pixabay.com) A partire da settembre sarà possibile vedere le auto a guida autonoma a Torino, grazie al protocollo firmato tra l’amministrazione locale e 16 partner che partecipano al progetto ministeriale Smart Road. Torino, tra le capitali italiane del 5G, è anche la prima città italiana a portare su strada le auto del futuro, in attesa che altre città ne seguano le gesta. Presentazione di progetti sul 5G (Getty Images) Il percorso su ...

Guida autonoma - questione di fiducia. E gli automobilisti italiani ne hanno : Viene ancora guardata con un misto di circospezione e curiosità, ma la Guida autonoma interessa sempre di più i consumatori, specie per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza. Lo conferma la ricerca “2018 Global Automotive Consumer study” svolta da Deloitte nel 2018, prima dell’incidente Uber del marzo scorso: lo studio mette in evidenza come i consumatori italiani siano i meno spaventati da questa nuova tecnologia, con una ...