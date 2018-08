GTA 5 domina la classifica dei giochi più venduti a luglio sul PlayStation Store europeo

eurogamer

: #GTA5 è stato il gioco più venduto a luglio sul PS Store europeo. - Eurogamer_it : #GTA5 è stato il gioco più venduto a luglio sul PS Store europeo. -

(Di martedì 14 agosto 2018) Come riportaBlog, a quanto pare Los Santos (e la circostante Blaine County) è stata la destinazione più calda per i giocatori PS4 lo scorso, in quanto GTA V di Rockstar ha risalito le classifiche delper conquistare il primo posto.Potrebbe essere stato lo spettacolare aggiornamento After Hours di GTA Online o l'inclusione del gioco nei Saldi Estivi che l'hanno aiutato a salire in cima alle classifiche; qualunque sia la ragione, l'opera criminale di Rockstar si sta dimostrando inarrestabile anche quattro anni dopo il suo debutto su PS4.Qui sotto potete vedere nel dettaglio la top 20 del PS:Read more…