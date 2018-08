GPU Turbo | test beta iniziati per Huawei P10 e Mate 9

Assoluto primato GPU Turbo su Huawei P20 Pro in Italia - peso e dettagli firmware 152 : L'aggiornamento GPU Turbo su Huawei P20 Pro è realtà entro i nostri confini. Come promesso, l'importante aggiornamento per migliorare le prestazioni grafiche dello smartphone è giunto in Italia. La prima tabella di marcia condivisa dallo stesso produttore prevedeva un rilascio globale, dopo l'ovvia anteprima in Cina, nel mese di agosto, Detto, fatto: gli sviluppatori sono stati di parola e già ora è possibile beneficiare del download ...

Huawei P20 Lite e Mate 10 Lite si preparano ad aggiornarsi con GPU Turbo : Huawei ha annunciato di avere dato il via al rilascio di un aggiornamento per due device molto popolari come Huawei Mate 10 Lite e Huawei P20 Lite L'articolo Huawei P20 Lite e Mate 10 Lite si preparano ad aggiornarsi con GPU Turbo proviene da TuttoAndroid.

Honor 10 - arriva il rollout per il firmware con GPU Turbo : arrivano segnalazioni dall'Europa di disponibilità dell'aggiornamento firmware che introduce GPU Turbo su Honor 10 L'articolo Honor 10, arriva il rollout per il firmware con GPU Turbo proviene da TuttoAndroid.

Recensione Huawei P Smart Plus : finalmente il nuovo processore e GPU Turbo integrata : Abbiamo provato Huawei P Smart Plus e ci è piaciuto, ha un nuovo processore, la tecnologia di ottimizzazione GPU Turbo e uno schermo enorme da 6,3 pollici. Purtroppo ci sono anche un paio di scelte senza senso con cui bisogna scendere a compromessi. L'articolo Recensione Huawei P Smart Plus: finalmente il nuovo processore e GPU Turbo integrata proviene da TuttoAndroid.

Arrivo CPU Turbo da Honor e Huawei : differenze con GPU Turbo e possibili modelli compatibili : Sta per arrivare sul mercato un nuovo progetto firmato Huawei ed Honor, vale a dire CPU Turbo. Se ne parla da poche ore a questa parte, considerando il fatto che le prime menzioni in questo senso sono giunte a margine della presentazione ufficiale del nuovo Honor 10 Note. Considerando il fatto che a giugno ci siamo soffermati a più riprese se GPU Turbo, è normale che oggi 1 agosto tantissimi utenti in giro per il mondo si stiano chiedendo quali ...

Dopo la GPU - il gruppo Huawei “mette il turbo” anche alla CPU : Archiviata la GPU, si passa alla CPU: il duo Huawei Honor, Dopo GPU Turbo vista su Honor Play, ha annunciato CPU Turbo L'articolo Dopo la GPU, il gruppo Huawei “mette il turbo” anche alla CPU proviene da TuttoAndroid.

Scattano importanti novità per Honor 10 dal 31 luglio : tutti i dettagli su GPU Turbo : Stiamo vivendo una giornata importante per gli utenti che hanno deciso di puntare su un Honor 10. A partire dal 31 luglio, infatti, avrete la possibilità di cominciare a testare il potenziale di GPU Turbo sul top di gamma come confermato dalla divisione italiana in queste ore. Si tratta della seconda novità software rilevante nel giro di pochi giorni, se pensiamo che la seconda metà del mese è già stata caratterizzata dal rilascio di un nuovo ...

Adreno Turbo potrebbe essere la risposta di Qualcomm alla GPU Turbo di Huawei : Alcuni indizi fanno pensare a un'imminente replica da parte di Qualcomm alla neonata GPU Turbo di Huawei. Una foto pubblicata dalla società californiana fa pensare alla possibilità che sia in cantiere un'implementazione similare a quest'ultima che potrebbe prendere il nome di Adreno Turbo. Ne sapremo sicuramente di più domani in occasione dell'evento correlato. L'articolo Adreno Turbo potrebbe essere la risposta di Qualcomm alla GPU Turbo di ...

Honor 9 Lite arriva in Italia con 4/64 GB - GPU Turbo e stesso prezzo : Honor porta anche in Italia Honor 9 Lite nella versione con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, e lo fa integrando il nuovo e rivoluzionario aggiornamento GPU Turbo e mantenendo lo stesso prezzo della variante 3/32 GB. L'articolo Honor 9 Lite arriva in Italia con 4/64 GB, GPU Turbo e stesso prezzo proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamento GPU Turbo su smartphone Huawei : lista aggiornata telefoni e tempi rilascio al 17 luglio : Si torna a parlare di Aggiornamento GPU Turbo su smartphone Huawei, ossia il fondamentale Aggiornamento che migliorerà le prestazioni grafiche dei device e allo stesso tempo pure la loro autonomia. Una nuova lista con a bordo i dispositivi supportati è stata resa nota dalla stessa Huawei con una tabella di marcia leggermente modificata per il rilascio rispetto a quanto condiviso con i nostri lettori per la prima volta a fine giugno. La fonte ...

Huawei ha pubblicato il nuovo piano di rilascio degli aggiornamenti alla GPU Turbo : Huawei ha annunciato il piano di rilascio degli aggiornamenti alla GPU Turbo per i suoi smartphone. Il produttore cinese, infatti, non si è limitato a rendere pubblica semplicemente la lista coi nomi dei device che riceveranno l'update con la sua nuova feature, ma ha anche rivelato quando approssimativamente gli stessi verranno aggiornati. L'articolo Huawei ha pubblicato il nuovo piano di rilascio degli aggiornamenti alla GPU Turbo proviene da ...

Honor cerca beta tester per l’aggiornamento che porta la GPU Turbo su Honor 10 : Honor è alla ricerca di beta tester per il prossimo aggiornamento della EMUI per Honor 10, con il quale anche l'ultimo flagship del brand riceverà finalmente la GPU Turbo, l'innovativa tecnologia di Huawei pensata per migliorare le performance grafiche dei dispositivi, con vantaggi per gli amanti dei giochi, ma anche nell'esperienza d'uso di tutti i giorni. L'articolo Honor cerca beta tester per l’aggiornamento che porta la GPU Turbo su ...

Guida test beta GPU Turbo su Honor 10 : come aderire subito : Nella giornata di ieri, abbiamo riportato la notizia dell'avvio della fase test GPU Turbo su Honor 10. In sostanza, il device è stato appena incluso nel programma di sperimentazione per una nuova esperienza di gaming da mobile più performante con un occhio di riguardo particolare anche ai consumi energetici del device che verranno ridotti. come è possibile ora partecipare a questa fase iniziale di prova, avendo a disposizione naturalmente lo ...

Huawei MediaPad M5 riceve l’aggiornamento con la GPU Turbo : Fino ad oggi esclusiva per gli smartphone, il nuovo aggiornamento con la cosiddetta GPU Turbo sta arrivando anche sulla serie Huawei MediaPad M5. L'update con il boost grafico con un sostanziale incremento delle prestazioni e una riduzione tangibile dei consumi della batteria dovrebbe essere disponibile entro il mese di luglio L'articolo Huawei MediaPad M5 riceve l’aggiornamento con la GPU Turbo proviene da TuttoAndroid.